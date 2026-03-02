IU impulsará un cambio de ley en el Congreso para que se reconozca a García Caparros como víctima

Las hermanas de Manuel José García Caparrós, valoran negativa de Interior de reconocer a su hermano víctima del terrorismo, a 27 de febrero de 2026 en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

IU ha avanzado que presentará una proposición de ley en el Congreso para que se pueda reconocer como víctima del terrorismo y de la represión franquista al joven malagueño Manuel José García Caparros, que murió de un disparo durante una manifestación en apoyo a la autonomía de Andalucía en diciembre de 1997.

La responsable de Organización de la formación, Eva García Sempere, ha explicado en rueda de prensa este lunes que la iniciativa que se impulsará desde el grupo parlamentario Sumar versa sobre el reconocimiento de "víctimas de agentes del Estado", una vez que se ha podido conocer que murió por el disparo policial.

Los diputados de IU han suscrito una propuesta de cambios en la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo y en la normativa de Memoria Democrática, de 2022, al considerar que es necesario reconocer esa violencia policial asociada al régimen hasta la consolidación de la democracia. Y para ello fija como horizonte legal e histórico el 1 de enero de 1983.

El propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, admitió recientemente que la forma más rápida de reconocer como víctima a García Caparros era modificar la Ley de Memoria Democrática, pues con la normativa actual no era posible reconocerlo como víctima del terrorismo ni de la represión franquista.

García Sempere ha agregado que le parece un "error gravísimo" por parte del Ministerio del Interior no concederle el estatus de víctima, pero no se van a quedar "solo en la denuncia" y van a registrar un cambio de ley para que no se dejen atrás "a las víctimas de violencia policial" que procedía de la dictadura y ampliar el marco temporal de reconocimiento de víctimas.

"Como su familia no hemos dejado de reclamar verdad, justicia y reparación, verdad con la lucha por el acceso a la información y a la democracia. Primero luz y ahora justicia y reparación", ha enfatizado.

PUNTOS DE LA REFORMA

La proposición de ley aborda seis apartados para la reforma de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo y modifica diferentes preceptos para incorporar los crímenes cometidos con anterioridad al 1 de enero de 1983 por agentes del Estado mientras realizaban actividades oficiales como causa para el reconocimiento de victima que hace la citada norma.

El artículo segundo aborda la modificación de la Ley de Memoria Democrática, con el fin una nueva disposición adicional, muy similar a la que ya figuraba en el artículo 10 de la derogada ley de Memoria de 2007. La anterior normativa establecía un marco más favorable al reconocimiento de víctima de la dictadura a García Caparros, según dijo el propio ministro del Interior.