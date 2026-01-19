IU lamenta "profundamente" los fallecimientos en el accidente de Adamuz y siguen "con atención" su evolución

El coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, atiende a los medios en Córdoba. - IU

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha lamentado "profundamente" los fallecimientos en el accidente ferroviario producido este domingo en Adamuz por el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad, que deja ya 21 fallecidos.

"Estamos muy preocupados por el accidente ferroviario a la altura de Adamuz, en Córdoba. Lamentamos profundamente los fallecimientos y seguimos con atención la situación de las personas heridas y la evolución de los acontecimientos", ha trasladado a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

Por su parte, el diputado de Sumar y portavoz de Izquierda Unida (IU) en el Congreso, Enrique Santiago, ha reiterado que, desde la formación, siguen "con preocupación" las noticias sobre el doble descarrilamiento. "Desde aquí un abrazo a las personas heridas y a las familias de los fallecidos", ha expresado.