IU niega "irregularidades" con la 'ley de nietos' y lanza una campaña contra los "bulos" del PP y Vox

Archivo - (I-D) La responsable de Organización de IU, Eva García Sempere; el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo y el portavoz parlamentario de IU y diputado de Sumar, Enrique Santiago. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida ha decidido poner en marcha una campaña para hacer frente a los "bulos" que, a su juicio, están fomentando el PP y Vox a cuenta de la obtención de la nacionalidad española mediante la disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática conocida como llamada 'ley de nietos' y ha negado la existencia de "irregularidades" en este proceso.

En concreto, desde IU tachan de "infame" los "ataques" de PP y Vox para "deslegitimar el derecho al voto desde el exterior" y cuestionar esta vía para la obtención de la nacionalidad y, por tanto, la obtención de derechos por parte de los descendientes de los exiliados.

Esta campaña, ideada la Federación de Exterior de Izquierda Unida, incluye, demás de distintas actuaciones en la red, un 'Manifiesto por los derechos de la ciudadanía en el exterior', a la que llama a "movilizarse en defensa de sus derechos".

CONTACTOS EN EL EXTRANJERO

Además, la federación miembro de Sumar, se "compromete" a iniciar en breve contactos en los países donde cuenta con representación con distintas organizaciones, sindicatos y formaciones políticas para preparar acciones de movilización" en los próximos meses.

En el citado manifiesto, y ante la petición de Vox de que se suprima el voto por correo para los emigrados, IU recalca que para cientos de miles de residentes en el exterior, "el voto por correo es su única opción de participación sin tener que recorrer cientos o miles de kilómetros y no existe evidencia alguna de irregularidades relevantes en el mismo, pese a la desinformación en sentido contrario que tratan de imponer derecha y extrema derecha".

En la misma línea, subraya que "los datos desmienten cualquier afirmación de nacionalizaciones masivas, irregulares o asignaciones fraudulentas de circunscripción a los nuevos votantes" a través de la 'ley de nietos'.

NO APORTAN PRUEBA ALGUNA

Para IU, "las nuevas afirmaciones de 'fraude electoral' sin aportar evidencia alguna son de una gravedad e irresponsabilidad extremas" y la intención de quienes las lanzas es "contaminar el debate público con bulos y conspiraciones, socavar la democracia, deslegitimar al adversario político y, de paso, eliminar derechos de la ciudadanía".

En este gobierno, hacen una "reclamación explícita" al Gobierno para mejorar de forma sustantiva el Servicio Exterior y las condiciones de sus trabajadores, algo que, a su juicio "sí encaja entre las verdaderas necesidades de la ciudadanía en el exterior frente al ataque a sus derechos".