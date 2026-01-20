IU pide "voluntad política" para intervenir la vivienda tras el aval del Supremo al tope de la subida del alquiler

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, atiende a los medios de comunicación. A 19 de enero de 2026, en Córdoba (Andalucía, España). - Joaquin Corchero - Europa Press

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha reclamado al Gobierno "voluntad política" para intervenir el mercado de la vivienda tras el aval del Tribunal Supremo (TS) al tope de la subida de los alquileres.

A través de un mensaje en la red social 'X' para valorar la resolución emitida por el alto tribunal, Maíllo ha enfatizado que congelar los precios de alquiler "no solo era legítimo, sino también lícito".

"La vivienda es un derecho a garantizar, no un bien de mercado. Hoy más que nunca: la crisis de la vivienda se combate interviniendo en el mercado, limitando precios y prorrogando contratos. Solo hace falta voluntad política", ha remachado.

Un mensaje que llega en plena discrepancias entre PSOE y Sumar sobre la política de alquileres y el rechazo del socio minoritario del Gobierno a las bonificaciones fiscales a caseros no que suban precio. En su lugar, quiere que se aprueben por decreto la prórroga de contratos de alquiler que vencen este año.

La sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha avalado la limitación de la actualización de la renta de los contratos de arrendamiento para uso de vivienda con motivo de la crisis inflacionaria, que se incluyó en el Real Decreto-Ley de 29 de marzo de 2022, para dar respuesta a las consecuencias de la guerra de Ucrania y en sus dos prórrogas del mismo año.

El portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha celebrado que esta decisión y se lo ha echado en cara a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.