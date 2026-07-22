IU reclama a Fiscalía que actúe para prohibir un acto anual de "exaltación fascista" en Majadahonda (Madrid)

Archivo - El diputado de Sumar, Enrique Santiago, durante una rueda de prensa ofrecida por el espacio político configurado por Movimiento Sumar, Comuns, Más Madrid e Izquierda Unida, en el Espacio Ecooo, a 4 de mayo de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida (IU) ha reclamado a la Fiscalía de Memoria Democrática que impida la celebración anual de un acto en la localidad madrileña de Majadahonda que califica de "exaltación franquista".

Concretamente, alude al acto programado el 10 de enero en homenaje a Ion Mota y Vasile Marin, voluntarios rumanos que apoyaron al bando franquista en la guerra civil de 1936, y que suele desplegarse en el denominado 'Monumento a los legionarios rumanos caídos', ubicado en la localidad madrileña en una parcela de supuesta titularidad privada.

El portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, y el coordinador jurídico de la formación, Juan Moreno, han dirigido un escrito a la sala de la Fiscalía de Memoria Democrática, que dirige Dolores Delgado, para que intervenga e impida que vuelva a celebrarse este evento.

Por ejemplo, alegan que este evento que volvió a celebrarse este año viene promovido por "diversas entidades de ideología fascista" y en el mismo se lanzaron mensajes de "carácter filonazi, ultranacionalista y antisemita".

Asimismo, Santiago desgrana que también se ha hecho difusión digital de este evento, denunciando que es una "una exaltación colectiva e individual de la sublevación militar, de sus dirigentes, de los combatientes extranjeros que la respaldaron y de los valores ideológicos que la sustentaron".

También relata que se emplea simbología y consignas que evocan a la estética del "fascismo europeo" en un acto que lejos de ser un "episodio aislado", supone un comportamiento "reiterado y continuado en el tiempo, que ha sido formalmente denunciado y puesto en conocimiento de la Administración en numerosas ocasiones".

DISOLVER TAMBIÉN AL COLECTIVO QUE LO ORGANIZA

Por todo ello, pide a la Fiscalía que formalice denuncia contra los organizadores de este evento de "exaltación fascista" y que inste a la administración competente a abrir un expediente sancionador a sus promotores, en virtud de lo dispuesto en la Ley de Memoria Democrática.

Asimismo, requiere a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, a la Delegación del Gobierno en Madrid y al Ayuntamiento de Majadahonda que aporten toda la información de la que dispongan sobre el acto y que se proceda a la disolución del colectivo que lo promueve.