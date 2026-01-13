IU respalda el levantamiento en Irán, pero alerta contra la vuelta del Sha o a un Ejecutivo alineado con Estados Unidos

Enrique Santiago en la sede provincial de IU en Córdoba. - IU

MADRID 13 Ene. (EUROPA PARESS) -

El portavoz de IU en el Congreso de los Diputados y secretario del Partido Comunista de España, Enrique Santiago, ha apoyado este martes las protestas ciudadanas contra el régimen de los ayatolás en Irán.

"Nuestro apoyo al levantamiento popular contra el régimen teocrático iraní. Irán no puede volver ni a la monarquía, ni a un gobierno pro-EEUU manejado por Israel. Irán necesita un gobierno de izquierdas", ha escrito en la red social 'X'.

En el ámbito internacional, Santiago también ha criticado que el presidente norteamericano, Donald Trump, firmara una orden para que el dinero por la venta del petróleo venezolano se ingrese en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Y ha cargado contra el acuerdo UE-Mercosur porque "beneficia a las multinacionales y perjudica a la agricultura y ganadería social y profesional".