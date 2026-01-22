IU responde a Trump que España no admite más gasto militar y quiere incluso que no llegue al 2% sobre el PIB

Archivo - El diputado de Sumar Enrique Santiago, durante el pleno del Congreso de los Diputados, a 28 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de IU en el Congreso, Enrique Santiago, ha respondido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que España no admite más gasto militar e incluso ha dicho que su formación peleará para que no llegue ni al 2% sobre el PIB.

"Señor Trump, España no admite ni el 5% ni el 3'5% del PIB en armas. Ese dinero lo destinaremos a mejorar la vida de nuestra gente. Pelearemos para que el gasto no llegue ni al 2%", ha lanzado mediante un mensaje en la red social 'X'.

Todo ello después de que el mandatario norteamericano haya asegurado este jueves que tendrá que hablar con España para que eleve el presupuesto militar, después de recalcar que es el único país de la OTAN que no se ha comprometido a gastar más en Defensa.