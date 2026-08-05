IU teme que miembros del CNI retuvieran información sobre la entrada masiva en Ceuta para que no llegara a Interior

El portavoz de Por Andalucía y coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, atiende a los medios en el Parlamento de Andalucía. A 3 de agosto de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha pedido investigar si dentro del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) hay cargos que tenían información previa sobre planes de entrada masiva en la frontera de Ceuta y no la pasaron a Interior, lo que supondría una "deslealtad" hacia el Gobierno y la constatación de que hay "Estado profundo" dentro de los servicios de inteligencia.

"A mi me preocupa una cosa, que el Ministerio del Interior no reciba toda la información que debe recibir del CNI (...) Que haya en esas instituciones, tanto en el CNI como en ocasiones en la Guardia Civil, de altos cargos que gestionan y administran información, la filtran, la seleccionan y no transmiten toda a las instituciones. Me preocupa que haya terminales del Estado profundo que operan con falta de transparencia y deslealtad al Gobierno", ha lanzado en declaraciones a 'La Sexta', recogidas por Europa Press.

Maíllo ha desgranado que ahora la prioridad es atender la emergencia migratoria, pero también hay que pedir "máxima transparencia" al Ejecutivo sobre todos los hechos que han rodeado a la crisis en Ceuta.

Por ejemplo, ha insistido en que le preocupa que una semana antes en las redes sociales en Marruecos se llamó a la movilización de pasar a nado a Ceuta en base a un "bulo" (en alusión a mensajes que decían que la frontera estaba abierta tras la sentencia del Supremo sobre devoluciones en caliente) y que los servicios de inteligencia marroquí no informara al CNI.

"En este caso hay que advertir de la relación de deslealtad que hay de Marruecos con España y si el Centro Nacional de Inteligencia tuvo esa información y no la pasó, pues evidentemente habrá que investigar por qué no llegó a la altura del Ministerio del Interior", ha enfatizado.

Cuestionado sobre las declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, durante su comparecencia de este martes y en concreto respecto a la frase "hay muchas cosas que ocurren y no necesariamente tiene que haber una responsabilidad", el líder de IU ha opinado que hay consideraciones que se "ahorraría" teniendo en cuenta la "tragedia" que implica la muerte de personas ahogadas intentando acceder a Ceuta.

MARRUECOS ACTÚA COMO UN "MATÓN"

Aparte, ha avisado al PSOE, socio mayoritario del Gobierno, que la estrategia de apaciguamiento con Marruecos se ha demostrado un "fracaso", dado que el país es una "satrapía" y una "dictadura" que ante las buenas intenciones o intentos de acuerdo responde como un "matón" y un "mal vecino".

"Hay que modificar la estrategia de relaciones con Marruecos y reiniciar, resetear todo lo que se ha hecho hasta ahora", ha sentenciado el coordinador federal de IU para criticar la "traición" del ala socialista al pueblo saharaui, en alusión al aval del presidente Pedro Sánchez al plan de autonomía de la zona propuesto por Rabat o el criterio de "externalización de fronteras" que promueve la UE.

De esta forma, ha subrayado que se tiene que exigir a Marruecos el cumplimiento del derecho internacional, del derecho al asilo, el respeto a los derechos humanos o la atención de menores, aspectos que incumple sistemáticamente. Es más, ha proclamado que Rabat es el culpable de esta crisis.

"¿DÓNDE ESTÁ EL REY?"

También se ha preguntado "dónde está el Rey" Felipe VI, que "va a todos los lugares del mundo" pero no se ha personado en Ceuta y contrapone esa actitud con la visita que hará este viernes la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, para gestionar esta crisis "en primera línea", en especial en lo relativo a los menores migrantes no acompañados.

Finalmente, ha denunciado la "falta de lealtad" de los líderes de PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, respectivamente, al acusar a ambos de "ponerse del lado de Marruecos" y "contribuir a la desestabilización atacando al Gobierno".