IU vincula las críticas de Aznar a la DGT con los casos de cargos del PP multados por conducir ebrios

Publicado 26/12/2013 14:34:44 CET

MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso, José Luis Centella, ha vinculado este jueves las críticas a las normas de la Dirección General de Tráfico (DGT) que realizó hace unos años el expresidente del Gobierno José María Aznar con los casos de cargos del PP que han sido multados por conducir superando las tasas de alcoholemia permitidas.

"Quizá de aquellos polvos vienen estos lodos", ha comentado Centella en una rueda de prensa en el Congreso al ser preguntado sobre la detención en Nochebuena de Pilar Araque, una edil del PP en Alcorcón (Madrid) que conducía ebria, atropelló a una anciana y este jueves ha anunciado su dimisión.

Al hilo de este caso y de otros similares de políticos del PP, entre los que hay varios diputados, Centella ha sacado a colación aquellas polémicas palabras de Aznar en las que confesaba que no le gusta que le digan que no puede superar determinada velocidad o que le prohíban "beber vino". "¿Quién te ha dicho a tí las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber?. Déjame que las beba tranquilo mientras no corra riesgo nadie ni haga daño a los demás", dijo Aznar.

Respecto al acaso concreto de Araque, Centella ha pedido que se aplique la ley y ha puesto el énfasis en la irregularidad cometida por la ya exedil y no en su condición de cargo público. "Lo que pido es que la ley funcione y llegue hasta dónde tenga que llegar y pediría lo mismo si fuera un médico, un fontanero o un diputado", ha explicado.