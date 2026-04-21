La izquierda admite que hay un problema con las armas blancas en la calle, pero rechaza el "populismo punitivo" del PP

Archivo - La diputada del PSOE María Carmen Castilla durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 8 de abril de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las formaciones de izquierda han reconocido en el Congreso que existe un problema con las agresiones con armas blancas, pero creen que para afrontarlo se necesita rigor y no el "alarmismo" y el "populismo punitivo" del PP, que ha planteado una iniciativa con medidas para endurecer el control de estas armas.

Al defender su proposición no de ley en el Pleno de este martes, el diputado del PP Rafael Hernando ha subrayado que, junto a los ciberdelitos, las agresiones con armas blancas son de los delitos que más han crecido en los últimos años y ha alertado de que se ha "banalizado su porte y uso".

En ese contexto, ha reclamado un plan integral para analizar el fenómeno en su conjunto, revisar la normativa aplicable a la compra y acceso de estas armas y su trazabilidad, modificar la Ley de Seguridad Ciudadana para aumentar las sanciones por su exhibición o uso intimidatorio y reformar el Código Penal y la Ley del Menor.

Hernando ha defendido además que "permanecer impasibles" ante esta situación "no es una opción" y ha pedido a la Cámara apoyar la iniciativa "sin excusas", al entender que los ciudadanos necesitan respuesta ante el aumento de este tipo de delitos.

VOX QUIERE REBAJAR LA EDAD PENAL DEL MENOR

Por su parte, el diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro ha apoyado el endurecimiento del uso de armas blancas, aunque ha reprochado al PP que no identifique "el origen del problema" y ha vinculado este fenómeno a la inmigración ilegal y ha asegurado que estas bandas juveniles son "preferentemente" magrebíes y latinas.

Así, ha defendido una enmienda adicional en la que plantea reforzar la presencia policial en determinados barrios, impulsar la "remigración" de inmigrantes que cometan delitos graves o hagan del delito leve su forma de vida, revisar concesiones de nacionalidad, suprimir la figura del arraigo y rebajar a 12 años la edad mínima de exigencia de responsabilidad penal del menor.

"AGITAN EL MIEDO Y LO CONVIERTEN EN PROPAGANDA"

En contra de la iniciativa se han posicionado el resto de grupos. La diputada del PSOE María Carmen Castilla ha acusado al PP de "coger un problema, agitar el miedo y convertirlo en propaganda" con una iniciativa que, a su juicio, mezcla "alarmismo, errores jurídicos y propuestas desproporcionadas".

Aunque ha admitido la preocupación por la violencia con armas blancas, ha recalcado que el problema exige "rigor" y ha defendido que el Gobierno ya está trabajando en reformas para rebajar esta situación. Según ha sostenido, la propuesta 'popular' incurre en una "deficiencia técnica alarmante" y supone "pura demagogia y populismo punitivo".

MEDIDAS PARA "CASTIGAR A LAS CLASES POPULARES"

En la misma línea, el portavoz adjunto de Sumar Enrique Santiago ha denunciado "más populismo punitivo del PP y Vox para hacer campaña electoral en Andalucía" y ha acusado a ambos partidos de exagerar los problemas de seguridad y de proponer únicamente medidas para "castigar a las clases populares". Aun así, ha reconocido que hay casos en los que el uso de armas blancas ilegales "genera preocupación y requiere atención específica".

Desde Bildu, el parlamentario Jon Iñarritu también ha admitido que el aumento de la tenencia y el uso de armas blancas es "una realidad", pero ha rechazado la propuesta del PP, que ha criticado de "relato alarmista". En este sentido, ha defendido que la seguridad se construye "previniendo y protegiendo y actuando con inteligencia", especialmente en materia social, por lo que ha reclamado medidas educativas, sociales y de seguridad "desde la proporcionalidad y desde la sensatez".

También desde ERC, Francesc-Marc Álvaro ha reconocido la problemática pero ha acusado al PP de ofrecer, ante un problema real, una respuesta que forma parte de "la agenda de Vox" y ha enmarcado la iniciativa en la "subasta" entre la derecha y la ultraderecha para ver "quién es más punitivista". Según ha dicho, la proposición combina "populismo punitivo", "alarmismo", "normativismo un poco exagerado", "centralismo" e "histerismo".

EL PNV SE ABSTENDRÁ Y JUNTS CRITICA "INVASIÓN DE COMPETENCIAS"

Asimismo, el portavoz adjunto del PNV, Mikel Legarda, ha reconocido que los ataques y agresiones con armas blancas en espacios públicos son "un problema a tener en cuenta" y ha recordado que su grupo ya reclamó la semana pasada al Gobierno limitar el porte de armas blancas reglamentarias en determinados espacios públicos y reforzar la respuesta administrativa. No obstante, considera "poco realista" la iniciativa del PP por su amplitud y por las actuales circunstancias políticas, por lo que ha avanzado la abstención de su grupo.

En términos parecidos se ha pronunciado Junts, cuyo portavoz de Interior, Josep Pagès, ha señalado que el uso de armas blancas, los apuñalamientos y las peleas entre bandas son "una realidad que no se puede ignorar", pero ha tachado la propuesta del PP de "incompleta" y "desequilibrada" al obviar la distribución competencial y apostar solo por endurecer sanciones.

Ha defendido además que en Cataluña la administración de referencia es la Generalitat y que el cuerpo competente son los Mossos d'Esquadra, por lo que ha rechazado un plan integral policial estatal.