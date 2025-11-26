Izquierda Socialista hará unas jornadas el 28 y 29 sobre postdemocracia ante el auge del "militarismo y la autocracia"

Archivo - Sede del PSOE de la calle Ferraz, a 20 de junio de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La corriente del POSE, Izquierda Socialista (IS), ha organizado unas jornadas sobre "democracia, derechos y libertades en la postdemocracia" ante el "auge del militarismo y las autocracias", el papel de la Unión Europea en "un mundo polarizado" y cómo es ser de izquierdas en el mundo actual.

El evento tendrá lugar en la sede del PSOE en la calle Ferraz 70 durante los días 28 y 29 de noviembre. En las jornadas, compuestas por tres mesas, participarán, entre otros, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, el secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, y el exdiputado y exeurodiputado Vicent Garcés.

Las conferencias comenzarán a partir del día 28 a las 18.00 horas con la inauguración por parte de la Asamblea de Madrid Isabel Andaluz y la secretaria de Política Económica, Transformación Digital, Emprendimiento e Impacto, Emma López.

La primera mesa tratará el tema de la "democracia, derechos y libertades ante el auge del Militarismo y Autocracias" a partir de las 18.20 horas. Conducirá la mesa Vicent Garcés en la que participarán la vicesecretaria de la Unión General de Trabajadores, Lola Navarro, el viceportavoz de la plataforma 'Recortes 0', Joanen Cunyat, y Marta Iglesias, representante de Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ).

En la segunda fecha, la portavoz federal de IS-PSOE, Blanca Fernández coordinará la ponencia de las 10.00 horas que tratará el tema titulado 'Europa en la encrucijada: la Unión Europea y su papel ante un mundo polarizado'. El secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro, el exsecretario de Estado, Diego López Garrido, y el portavoz del PSOE para la UE, Vicent Montavez, intervendrán en esta discusión.

En la última mesa, dirigida por la periodista Marta Nebot a partir de las 12.15 horas, el exdiputado Antonio García Santesmases, la secretaria general de Juventudes de UGT, Belén Guirao, y el profesor de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Marcos Roitman hablarán sobre cómo es 'ser de izquierdas en el mundo actual'. Finalmente, la Presidenta del PSOE, Cristina Narbona, clausurará el evento a las 14.00 horas.