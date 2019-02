Javier Fernández recomienda pactos entre constitucionalistas cuando hay dificultades para gobernar

Publicado 26/02/2019 11:51:05 CET

El presidente del Gobierno de Asturias, Javier Fernández, ha apostado por los pactos entre formaciones constitucionalistas cuando se presentan problemas de gobernabilidad y ha calificado de "sensatos" los gobiernos entre partidos que defienden la Carta Magna.

"En momentos de dificultad, los gobiernos entre partidos constitucionalistas son sensatos", ha dicho Fernández durante un acto en Madrid y preguntado por el compromiso de Ciudadanos de no pactar con el PSOE tras las generales y por la carta que le ha enviado a este partido la presidenta de este partido, Cristina Narbona, para que se lo piense.

El presidente asturiano ha compartido un desayuno informativo en Madrid con los presidentes de Galicia y de Castilla y León, Juan Vicente Herrera y Alberto Núñez Feijóo, en el que no ha sido preguntado por la apuesta del partido de Albert Rivera de aislar a Pedro Sánchez.

Fernández ha reivindicado el acuerdo entre partidos constitucionalistas y ha dicho que se siente "acreditado" para defender esta posición: él presidía la gestora del PSOE que apostó por la abstención en la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno frente al 'no es no' de otros socialistas como Pedro Sánchez.

El dirigente asturiano ha dejado claro que sigue defendiendo aquella decisión "muy difícil" que se tomó --"no me voy a echar atrás"-- y ha insistido en lo que piensa: "Cuando hay dificultades para gobernar conviene hacerlo con partidos constitucionalsitas y no sólo lo creo, pienso que estoy acreditado para decirlo".

"¿POR QUÉ LOS BUENOS SE VAN?"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado el acto compartido con Fernández y Herrera para alabar a ambos políticos en su despedida de la primera línea, ya que ninguno de los dos no será candidato en las elecciones de mayo en sus respectivas comunidades.

"¿Por qué los buenos se van?", se ha preguntado Feijóo, que ha dejado en el aire sus dudas sobre el futuro de la política y ha reclamado que la colaboración entre gobiernos, como los de estas autonomías, "trascienda" a sus actuales presidentes. Juan Vicente Herrera ha apuntado al respecto que las bases que se han establecido ya "son sólidas" y se ha mostrado confiado en que esta colaboración seguirá.