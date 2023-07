La JEC rechaza la pretensión de ERC de estar en los 'cara a cara' y en el debate a cuatro

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral Central (JEC) ha rechazado este miércoles la pretensión de Esquerra Republicana (ERC) de estar presente tanto en el 'cara a cara' que RTVE ofreció a los candidatos del PSOE y el PP a las elecciones generales, como en el debate a cuatro en el que se quiere dar también cabida a Vox y a Sumar.

La formación independentista catalana presentó un recurso contra el plan de cobertura informativa propuesto para la campaña electoral por ente público. En concreto, reclamó su derecho a participar en estos tres debates atendiendo al número de votos y escaños que logró en las elecciones generales de noviembre de 2019.

En un acuerdo adoptado este miércoles, recogido por Europa Press, el organismo arbitral desestima la petición de Esquerra alegando que su participación en el plan diseñado por RTVE "no resulta contraria al principio de proporcionalidad" exigido por el artículo 66 de la Ley Electoral.

YA SE LE COMPENSA

En este contexto resalta que, "además de participar en uno de los debates, el de los siete portavoces con grupos parlamentarios propio en el Congreso, se le ha asignado un tiempo en las entrevistas superior al que le correspondería aplicando criterios de proporcionalidad aritmética" y que "esa es la compensación por no participar en los otros dos debates".

La JEC recuerda a ERC que, en materia de debates electorales los medios disponen de un mayor margen de actuación, dadas las limitaciones que exige su organización, "en la medida en que puede resultar inviable su realización con un número excesivo de participantes".

ERC también pedía que se le otorgaran 15 minutos en el espacio de entrevistas de Radio Nacional de España del programa "Las Mañanas de Radio Nacional" y en el informativo "24 Horas", así como que el "Debate a 7", en el que está prevista su participación fuera con los cabeza de lista de cada formación y no con los portavoces parlamentarios.

A este respecto, la JEC recalca que no "se puede acoger la pretensión de que la Junta Electoral Central imponga a RTVE" que el "Debate a 7" lo hagan los cabeza de lista de cada formación y no los portavoces. Además, recuerda que este formato ya se ha utilizado antes y que no vulnera el principio de proporcionalidad.