Jordi Sevilla alerta de que la subida de pensiones con deuda pone en peligro las del futuro: "No es socialdemocracia"

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El exministro y expresidente de Red Eléctrica, Jordi Sevilla, ha criticado este jueves algunas políticas del Gobierno de Pedro Sánchez que a su juicio no responden al ideario socialdemócrata, como la subida de las pensiones a cargo de deuda pública que, alerta, pone en riesgo las pagas de los futuros jubilados.

La semana pasada Sevilla presentó un manifiesto con el que pretende promover un debate crítico dentro del PSOE frente al "callejón sin salida" al que, afirmó, le ha llevado el actual secretario general Pedro Sánchez con sus políticas de "crispación" y "polarización".

En esta última publicación, además, aboga por un acuerdo del PSOE con el PP puesto que ambos partidos congregan al 70% de la ciudadanía con el que sortear la actual "dictadura de las minorías" que, afirma, están sometiendo a "chantaje" a los socialistas.

En un vídeo publicado en sus redes sociales que ha sido recogido por Europa Press, el exministro del socialista José Luis Rodríguez Zapatero también pone en cuestión el reparto del crecimiento económico que ha experimentado España en los últimos años.

TRABAJOS PRECARIOS Y SALARIOS BAJOS

En ese sentido señala que el 40% ha ido a parar a las rentas de capital, alrededor de un 30% a los impuestos y solamente un 15% a los salarios. "Para mí eso no es socialdemocraica", ha lanzado.

Aunque el salario mínimo interprofesioal ha subido en los últimos años, apunta, "el 48% de los nuevos empleos son precarios" lo que provoca que haya "trabajadores pobres" que no consiguen llegar a fin de mes con su sueldo. "Eso no es socialdemocracia", insiste.

En la misma línea señala que la revalorización de pensiones con el IPC que ha aplicado el Ejecutivo de Sánchez en los últimos años, se realiza "a costa de un endeudamiento público que pone en riesgo las pensiones de los jóvenes de hoy y eso tampoco es socialdemocracia", apunta.

UN PACTO CON EL PP EN VIVIENDA

Por tanto, aboga por "cambiar el rumbo" y propone un plan para acabar con la pobreza infantil "en dos años" y también "un plan de choque" entre el Gobierno Central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos para construir vivienda para alquiler y compra.

"Eso significa ponernos de acuerdo con el principal partido de la oposición", subraya apostando por un pacto entre PSOE y PP. Considera por tanto que se debe cambiar las negociaciones políticas actuales y desviarlas de "la dictadura de las minorías" que, afirma, están sometiendo a "chantaje" a los socialistas.

Por el contrario, considera que se debe pactar con quienes representan junto al PSOE "el 70% de la ciudadanía española", es decir con los 'populares' de Alberto Núñez Feijóo. "La democracia es eso, hablar y pactar con tus adversarios", concluye.