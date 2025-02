José Bono pide a todos los socialistas apoyar a Sánchez: "Es un hombre honrado y un político honesto"

El exministro llama a Trump "imitador de Hitler" y pide confrontarle "sin miedo" y sin venderse "por un plato de lentejas"

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exministro y expresidente del Congreso de los Diputados, el socialista José Bono, ha pedido a todo el PSOE que apoye al actual jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al que ha definido como "un hombre honrado y un político honesto".

Así lo ha expresado en un acto en el Congreso de los Diputados, donde se ha presentado el libro del discursos parlamentarios del también expresidente de Castilla La Mancha, acompañado de sus sucesores, José María Barreda y Emiliano García Page, y del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Bono considera que todos los socialistas tienen la "obligación" de defender a Sánchez, "porque se lo merece", frente a los ataques que recibe, en referencia a los casos judiciales que afectan a su entorno personal y político.

COMO SE DEFENDIÓ A ZAPATERO Y A GONZÁLEZ

"Como antes apoyamos a Zapatero porque se lo merecía, que también le atacaron y mucho antes, y también gravemente, nos juntamos todos para defender y arropar a Felipe González. Esa es la historia de este partido que nadie debería romper al menos en lo que tiene de coherencia y de defensa de quienes creemos inocentes", ha indicado.

Bono también ha recordado cuando Sánchez era concejal del PSOE y acudía a tertulias en los medios de comunicación donde "le defendió con uñas y dientes" ante acusaciones que lanzaban contra él en ese momento. Por tanto, insiste, en este momento se siente "solidario" con Sánchez aunque no esté "de acuerdo en todo" con él.

En la misma línea, también ha dedicado palabras de apoyo a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, sentada a su lado durante el acto, señalando que es una mujer "honrada" y "decente" que está sufriendo a los "psicofantes" que esperan ganar votos con "calumnias y mentiras".

UN IMBÉCIL ES UN IMBÉCIL

En otro momento de su discurso ha cargado contra el presidente de estados Unidos, Donald Trump, a quien considera "un desalmado" y "un imitador de Hitler", que le produce "un gran desprecio". "Un imbécil es un imbécil, aunque sea presidente de un imperio", ha comentado, parafraseando a José de Saramago.

A su juicio, contra Trump hay que emplear "un discurso emocional" que todo el mundo entienda: "No es cuestión de diplomacia, es cuestión de arriesgarse a ganarle, a no someternos --ha enfatizado--. Hay que seguir luchando y no dejar de defender lo que creemos. Hay que perder el miedo al miedo con el que Trump amenaza a los humildes del planeta".