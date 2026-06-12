Las joyas de Zapatero: collares de 500.000 euros con zafiros y esmeraldas de Tailandia y Zambia, pulseras o pendientes

Informe de tasación de las joyas inacutadas en la caja fuerte del despacho del expresidente del Gobierno José Luis Zapatero encargado por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga el 'caso Plus Ultra' - AUDIENCIA NACIONAL

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las joyas incautadas al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el registro de su despacho, dentro del 'caso Plus Ultra', suman un valor tasado de forma preliminar por 1,3 millones de euros, siendo las piezas más caras un collar con dos esmeraldas de Zambia valorado en 278.000 euros y otro con 13 zafiros de Tailandia estimado en 220.000 euros, además de pulseras, pendientes, sortijas o relojes.

Así consta en el informe pericial, al que ha tenido acceso Europa Press, de la tasación de casi 80 piezas analizadas por la joyería Ansorena con la colaboración del Instituto Gemológico Español y a petición del juez de la Audiencia Nacional.

La joyería cifra en 278.000 euros la pieza más cara: un collar de oro blanco de 18 quilates, con cadena de diamantes y dos esmeraldas naturales con "origen Zambia".

De Zambia también proceden tres esmeraldas de una pulsera de 95.000 euros, una esmeralda de una sortija de 85.000 euros y cuatro esmeraldas de unos pendientes de 80.000 euros, así como "cuentas de esmeralda" de un collar regional formado también por colgantes de oro en forma de "Manos de Fátima" con un valor de 3.000 euros, según detalla el informe.

La segunda pieza incautada con mayor valor es un collar valorado en 220.000 euros, realizado en oro blanco de 18 quilates con trece zafiros con "origen Tailandia" y decorado con diamantes.

Respecto a Tailandia, además del collar, los expertos tasan una pulsera con siete zafiros de ese país en 80.000 euros y unos pendientes que valora en 70.000 euros con ocho zafiros del mismo origen.

OTRAS PIEZAS "SIN VALOR"

Además, entre las siguientes joyas más valiosas se encuentran un collar de 155.000, una pulsera de 72.000 euros, unos pendientes de 60.000 euros y una sortija de 26.5000 euros, todas ellas realizadas en oro blanco de 18 quilates y decoradas con rubíes naturales y diamantes.

También analizan ocho relojes incautados, el más caro de la marca Pierre Balmain de oro amarillo de 18 quilates para señora, por el valor de 6.000 euros, seguido de uno de la marca Lorenz de 1.5000 euros, un Omega y un Longines de 3.000 euros cada uno, así como dos Certina de 150 euros, un Dogma de 100 euros y un Kronos de 50 euros.

Once de las piezas tasadas son "sin valor", entre ellas varios pendientes y collares de perlas de imitación, mientras que siete de las joyas son valoradas por debajo de los 100 euros, siendo la más barata una sortija de plata de 25 euros.

UN PRESUNTO FRAUDE

Tras ese análisis, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha abierto una nueva investigación dentro del 'caso Plus Ultra' contra Zapatero por presuntos delitos fiscales y de contrabando en relación con estas joyas al considerar que el origen de las mismas "no está justificado".

Zapatero también tendrá que responder por estas joyas en su declaración, prevista para el 17 y 18 de junio, cuando será interrogado como investigado por su papel en la presunta trama de tráfico de influencias del 'caso Plus Ultra'.

Según indica Calama en un auto, "la adquisición de joyas del valor indicado genera necesariamente obligaciones fiscales, ya sea en concepto de IVA, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, e IRPF, según la naturaleza del negocio jurídico".

Para el juez, la posible falta de acreditación sobre la adquisición de las joyas podría facultar a la Agencia Tributaria para imputar una ganancia patrimonial no justificada en el IRPF de Zapatero, resultando aplicable un tipo marginal en torno al 46 %.

De esta forma, Calama argumenta que de "la inexistencia" de una "declaración o pago de cualquiera de estos tributos" se infiere "la posible existencia" de un presunto fraude por una cifra "superior al umbral típico, que se sitúa en 120.000 euros".

Respecto al presunto delito de contrabando, el instructor del 'caso Plus Ultra' sospecha que Zapatero no ha acreditado "el pago de los derechos arancelarios, impuestos especiales o tributos asociados a su importancia", teniendo en cuenta la obligatoriedad de los mismos "en la medida" en que la introducción, tenencia o circulación en territorio nacional de joyas asciende a 1,3 millones de euros.