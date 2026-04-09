Juan Bravo (PP) acusa a Albares de mentir por decir que le invitaron a la cumbre de Londres para reabrir Ormuz

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha acusado hoy al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, de mentir por decir que fue invitado a la cumbre de Londres donde se reunieron más de 30 países para abordar la apertura del estrecho de Ormuz. Además, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez que explique "tanto vínculo con China".

En opinión del dirigente popular "el señor Albares está desacreditado" porque "engaña" cuando dice que lo han invitado y que no quiso ir a Londres para abordar este asunto. Según Juan Bravo, "no lo han invitado" y lo que ha dicho el ministro "es todo una mentira".

Así se ha pronunciado el vicesecretario de Hacienda del PP en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, en referencia a la afirmación de Albares de que no acudió a la cumbre de Londres porque no quiso, aunque había sido invitado, porque la participación de España para que se reabra Ormuz solo se hará cuando haya paz y en el marco de Naciones Unidas.

El dirigente popular también se ha pronunciado sobre la amenaza de retirar tropas americanas de las bases en España, en Morón y Rota. En su opinión, "las bases son importantísimas para España" y para Andalucía, para la "defensa internacional", y ha advertido al Gobierno que los socios principales de España están en el ámbito de la Unión Europea, y de la OTAN.

Es ahí, según Juan Bravo, donde hay que trabajar para conseguir acabar cuanto antes con la situación en el Golfo Pérsico y hacerlo desde la diplomacia y la unidad, "intentando ser parte de la solución y no parte del problema" como, en su opinión, está siento "ahora mismo Sánchez".

Sobre el presidente del Gobierno ha dicho que es "sorprendente" que esté en contra de sus aliados, tanto Europa como EEUU, e intensifique las relaciones con China que está "vinculada" a otros expresidentes, en referencia a José Luis Rodríguez Zapatero, pero sin citarle expresamente, y con sus intereses económicos. Juan Bravo se ha referido así al viaje oficial que emprenderá el próximo domingo Pedro Sánchez a China y que será el cuarto en cuatro años.

Por ello ha exigido a Pedro Sánchez que explique por qué hay "tanto vínculo con China" y por qué Irán le felicita: "Yo creo que hay que saber dónde tenemos que estar, dónde tiene que estar la defensa de los intereses" de España.