Juan Lobato reclama primarias en el PSOE de Madrid y abre la puerta a presentarse como candidato

Archivo - El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, posa tras una entrevista para Europa Press, en las inmediaciones del PSOE de Madrid, a 12 de julio de 2024, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El senador y exsecretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, ha pedido a la actual dirección del partido que "se abra" y reclama que se celebren elecciones primarias para elegir al líder socialista en la comunidad. En ese caso, ha dejado la puerta abierta a presentarse como candidato.

"Si el PSOE decide hacer política a lo grande, que es abrirse, yo voy a estar ahí", ha indicado en el programa 'En boca de todos' de Cuatro, en declaraciones recogidas por Europa Press.

Aunque no ha confirmado que vaya a dar el paso de ser candidato a la Secretaría General, que actualmente lidera el ministro Óscar López, ha asegurado que va a estar ahí "participando y apoyando".

Lobato dimitió en noviembre de 2024 después del estallido de una crisis interna por registrar ante notario una conversación con Pilar Sánchez Acera, compañera de partido y asesora del ministro López. Ahora reclama un proceso de elección de candidatos abierto y que el PSOE de Madrid "no se encierre en si mismo".

En un artículo publicado este lunes en 'El País' dijo que si la izquierda quiere ganar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), necesita "innovar y hacer cosas diferentes". "No parece serio que la izquierda en Madrid vuelve a hacer lo de siempre: poner y quitar candidatos a última hora, imponer decisiones desde arriba con los aparatos de los partidos y no dar nunca tiempo para desarrollar un proyecto alternativo para Madrid", señaló.

Así, pidió un proceso de elección de candidatos y proyectos abierto a la ciudadanía que genere debate público y mediático, "participación, ilusión y expectativa de cambio".