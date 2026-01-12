Juan Lobato ve el manifiesto de Jordi Sevilla como "un paso al frente" para dar "pulso" al PSOE

Archivo - El ex Secretario General del PSOE Madrid, Juan Lobato Gandarias-Sánchez, a su llegada la segunda jornada del juicio al fiscal general del Estado, en el Tribunal Supremo, a 5 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El senador y exsecretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, ha sostenido este lunes que ve el manifiesto del exministro socialista de Administraciones Públicas Jordi Sevilla, "Socialdemocracia 21", como un "paso al frente" para demostrar que el PSOE "tiene pulso".

El socialista se ha pronunciado sobre el manifiesto en el que Jordi Sevilla ha pedido que los socialistas recuperen un proyecto "centrado en los problemas de los ciudadanos y abierto a consensos democráticos con sus adversarios políticos en cuestiones de Estado" en una entrevista en 'Espejo Público' de 'Antena 3', recogida por Europa Press. A este respecto ha opinado que la pluralidad de criterios y de opiniones es una "muy buena señal" para su partido.

La diversidad, ha agregado Lobato, se ha complicado por la verticalidad en la que se ha visto sumergido el PSOE "en los últimos tiempos" en los que, según él, es "más difícil expresar opiniones". Además, ha lamentado que la variedad de opiniones, las propuestas y alternativas se estén interpretando en el partido como "debilidad".

Por ello, ha apostillado que la publicación de manifiesto y la apertura de nuevas líneas de reflexión y debates son "una buena noticia para hacer más fuerte al PSOE".

PIDE AL PSOE ENTRAR EN UNA FASE MÁS MODERADA EN LAS FORMAS

En otro orden de cosas, tras escuchar las diferentes casuísticas electorales que reflejan las encuestas publicadas este lunes sobre las elecciones generales, el senador ha pedido que desde su partido se "trate con respeto a toda la población", incluyendo de manera explícita a los votantes de Vox.

Sobre los votantes del partido liderado por Santiago Abascal, Lobato ha añadido que se trata de gente joven "que tiene frustradas sus expectativas y que traslada esa frustración con un voto radical".

Dicho esto, ha asegurado que "el PSOE necesita entrar en una fase en la que haya un fondo, unas políticas mucho más eficaces y mucho más de izquierdas y unas formas bastante más moderadas".