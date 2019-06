Juan Vázquez, candidato de Cs a la Presidencia de Asturias se suma a las dimisiones de Roldán y Javier Nart

Actualizado 24/06/2019 19:17:57 CET

OVIEDO, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos a la presidencia del Principado de Asturias y diputado regional, Juan Vázquez, ha anunciado este lunes que renuncia a su acta como diputado ante el "cambio de orientación política" del partido naranja.

En ese sentido, ha afirmado que Ciudadanos tenía que tener una posición "de centro", como un "partido bisagra" que diera estabilidad política y sacara adelante "políticas de cambio". "Cuando entre en Ciudadanos estos postulados se mantenían y hoy están cuestionados", ha señalado.

Vázquez, que fue rector de la Universidad de Oviedo y se había presentado con Ciudadanos a los comicios del 26 de mayo como independiente, ha asegurado que hace días que tenía tomada esta decisión y que su dimisión no tiene nada que ver con la del diputado Toni Roldan y el europarlamentario Javier Nart.

Así, ha afirmado que ha esperado a este lunes, fecha en la que se ha celebrado el pleno de investidura de la Junta General, para poder cumplir con sus funciones de presidente de la Mesa de Edad y para garantizar la presencia de Ciudadanos en la Mesa.

A los motivos más ideológicos de su dimisión también ha sumado los resultados obtenidos en las elecciones autonómicas del 26 de mayo, donde a pesar de pasar de sexta a tercera fuerza "los asturianos han preferido otras opciones" y ve que no puede ser "actor, sino espectador de un rumbo que yo quería cambiar".

Vázquez ha afirmado que a pesar de renunciar al acta no lo hace así a sus "convicciones", basadas "en la centralidad y la moderación". Con todo, ante las preguntas insistentes de la prensa sobre cómo ha afectado los pactos a la derecha realizados por Ciudadanos con el PP y Vox, el ex rector ha querido ser "elegante" y "no hacer un solo reproche a nadie".

Sin embargo ha dejado claro que Ciudadanos "en diciembre tenía una orientación distinta de la que diversos acontecimientos le han llevado". "Yo me he mantenido siempre donde estaba", ha señalado Vázquez, para destacar que es Ciudadanos el que se ha "movido".

Así, ha calificado de "necesidad" la posibilidad de pactos entre Ciudadanos y el PSOE. "España y Asturias requieren pactos y alianzas y hay una obligación de resolver los problemas de los asturianos que requieren actuaciones solventes y no populistas, sino desde la mayoría social", ha afirmado.

Del mismo modo, ha afirmado que ha recomendado a las otras personas que le acompañaban en la lista de Ciudadanos como independientes que se mantengan en el puesto y no tomen ninguna decisión apresurada.