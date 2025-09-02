Jueces acusan a Sánchez de faltar al respeto al Poder Judicial al vincularles con intereses políticos: "Muy grave"

Archivo - Un juez con la toga negra reglamentaria, durante un paro de diez minutos de asociaciones de jueces y fiscales, frente a los Juzgados de Plaza de Castilla, a 11 de junio de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

JJpD cree que al presidente "quizá no le corresponda" decir eso, pero ve "instrumentalización partidista de ciertos procesos judiciales"

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) han criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por afirmar que "hay jueces haciendo política", unas declaraciones que consideran de gravedad y una falta de respeto a los tribunales.

De esa forma han reaccionado en declaraciones a Europa Press después de que el jefe del Ejecutivo asegurara este lunes que cree que "hay jueces haciendo política", "afortunadamente" la minoría, y "políticos que tratan de hacer justicia".

Lo hizo durante una entrevista en 'TVE', en la que aseguró que eso hace un "daño terrible" al Poder Judicial y apeló a una reflexión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre "cómo poder defenderse ante procesos que claramente son muy defectuosos tanto en el fondo como la forma", al ser preguntado por las investigaciones judiciales que afectan a su entorno familiar.

Tras ello, la presidenta de la mayoritaria APM, María Jesús del Barco, ha recriminado en declaraciones a Europa Press que Sánchez "desconoce el respeto al Poder Judicial y los principios básicos de un Estado de Derecho".

"Posiblemente exprese así su desesperación porque su círculo más cercano está asediado presuntamente por la corrupción: su hermano, su esposa, su mano derecha en el partido, su otra mano derecha en el partido... Le cuesta entender que los jueces aplicamos la ley también cuando el presunto delincuente es de la familia del presidente del Gobierno. Es lo normal en una democracia", ha señalado.

ESTRATEGIA DE DESLEGITIMACIÓN

El portavoz de AJFV, Sergio Oliva, ha defendido que "los jueces en España cumplen con la ley y trabajan con profesionalidad", y ha subrayado que "el Estado de Derecho exige respeto a la independencia judicial y confianza entre instituciones".

"Si alguien cree que un juez actúa mal, hay cauces legales. Lo que es inaceptable son las críticas genéricas a la judicatura, porque generan desconfianza social y dañan nuestra democracia. Y es especialmente grave que estas críticas vengan del presidente del Gobierno, al quien debe exigirse mayor prudencia y respeto a la justicia", ha reprochado.

En la misma línea, el presidente de FJI, Fernando Portillo, ha calificado de "muy graves" y "populistas" las palabras de Sánchez, "por ser quien las dijo y donde las dijo". En su opinión, se trata de una "estrategia política de deslegitimación del Poder Judicial" que es "bastante dañina" porque "cala en la sociedad".

Ha querido recordar que es algo que ya se había escuchado "por desgracia en palabras de ministros" y ha criticado que "supone un salto cualitativo que el propio presidente lo diga en la televisión pública".

Por su parte, el portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), Edmundo Rodríguez, ha sostenido que "quizá no le corresponda al presidente del Gobierno hacer estas manifestaciones", pero ve "indudable la instrumentalización de ciertos procesos judiciales por razones partidistas".