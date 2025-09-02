El PP ve una "desfachatez" que Sánchez ataque a los jueces que investigan a su entorno: Solo lo hace Trump

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, considera una "absoluta desfachatez" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya criticado a los jueces que investigan a su esposa, Begoña Gómez, y a su hermano, David Sánchez, y sostiene que sólo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanza esas acometidas contra el Poder Judicial que le cuestiona.

En su entrevista en TVE, Sánchez fue preguntado por las investigaciones judiciales a su entorno y aseguró que "hay jueces haciendo política", "afortunadamente" la minoría, y "políticos que tratan de hacer justicia", algo que, en su opinión, hace un "daño terrible" al Poder Judicial. Es más, animó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a reflexionar sobre "cómo poder defenderse ante procesos que claramente son muy defectuosos tanto en el fondo como la forma".

QUÉ CURIOSO, SÓLO LOS QUE LE INVESTIGAN

Para Ester Muñoz, "es curioso" que para Pedro Sánchez "sólo prevarican aquellos jueces que le investigan a él, a su familia o a su partido". Tras recordar que ya habría habido declaraciones de ministros "injuriando y calumniando" a jueces, la portavoz del PP lamenta que sea el presidente del Gobierno quien ataque a jueces concretos.

"Es una desfachatez absoluta que en cualquier otro país hubiera supuesto un escándalo absoluto. Yo solamente he visto declaraciones similares a Trump acusando al Poder Judicial de investigarle", ha señalado en rueda de prensa en el Congreso.

A su juicio, "si el presidente del Gobierno tiene constancia de que hay jueces que prevarican, lo que tiene que hacer es con nombres y apellidos plantear una denuncia", porque hay mecanismos para ello y "los contrapesos funcionan". "Hay que confiar en la justicia y en la independencia del Poder Judicial", ha aconsejado.