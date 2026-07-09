El juez aplaza al 15 de julio la declaración como testigo de la presidenta del PSOE en el 'caso Leire'

Archivo - Cristina Narbona, presidenta del PSOE - PSOE / EVA ERCOLANESE - Archivo

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha aplazado al 15 de julio la declaración como testigo de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, en el marco del 'caso Leire Díez', que investiga una presunta trama para desbaratar causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE, que habría encabezado el exsecretario de Organización Santos Cerdán y coordinado la exmilitante socialista.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que Pedraz ha pospuesto la declaración de la dirigente del PSOE, que estaba prevista para este viernes, por motivos personales.

El próximo miércoles también están citados Diego Villafañe y Beatriz López, que formaban parte del equipo de la Fiscalía General del Estado cuando Álvaro García Ortiz la encabezaba y que se reunieron con la exmilitante socialista.

En un informe que forma parte del sumario del 'caso Leire Díez', la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detalló una conversación de Díez con Narbona a través de WhatsApp el 24 de abril de 2024.

"Leire habló de 'reconducir' los ataques al presidente, dar 'ayuda cualificada' y dar la vuelta al asunto 'como un calcetín'. En esta misma conversación, Narbona hizo referencia a que estas cuestiones 'se lo habías contado a Santos el otro día'", relataron los agentes.

Tras la publicación hace unos meses de los primeros audios que revelaban reuniones de Leire Díez, Narbona admitió que la conoció "hace mucho tiempo en Santander", donde la exmilitante trabajó para la comunicación del partido en Cantabria, y se desvinculó de cualquier actividad ilícita.

Por otro lado, de acuerdo con fuentes de la Fiscalía, tanto Villafañe como López mantuvieron dos reuniones entre marzo y abril de 2025 con Jacobo Teijelo, el abogado del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, y una mujer presentada como una compañera de su despacho, en referencia a Leire Díez.

El letrado, el exdirigente socialista y la exmilitante están imputados en este caso, que indaga en presuntas maniobras para intentar desestabilizar causas judiciales que afectan al Gobierno.