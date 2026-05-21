Un juez archiva la querella de Begoña Gómez contra Vito Quiles por agresión al no apreciar delito

Archivo - La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en una foto de archivo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

Un juzgado de Majadahonda ha archivado la querella presentada por la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, contra Vito Quiles por una presunta agresión durante el incidente en un establecimiento de Las Rozas (Madrid) el pasado abril.

En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, un magistrado acuerda el sobreseimiento provisional al no poder acreditarse que los hechos fueran constitutivos de infracción penal, puesto que en las grabaciones del incidente "no se aprecian las conductas denunciadas".

El juez incide en que en las grabaciones remitidas por el Cuerpo Nacional de Policía no se ha podido acreditar la "existencia objetiva" de las lesiones denunciadas por Gómez.

En concreto, señala que las imágenes no permiten comprobar que haya existido un "zarandeo" o que Vito Quiles --representado por el abogado Juango Espina-- haya "rodeado a la denunciante con el brazo".

"Consta un forcejeo entre la denunciante y el denunciado, en el que es la denunciante quien sostiene el acometimiento principal (sin relevancia penal) hacia el denunciado con la intención de expulsarlo del local", expone el magistrado.

Por otro lado, Begoña Gómez manifestó que Vito Quiles sería un "agitador mediático" que invadió su esfera privada, "interpelando a la misma de manera agresiva sobre cuestiones de índole pública", según recoge el auto.

El magistrado explica que la injerencia en la vida social de un personaje público puede ser tanto un delito como un ilícito civil, dependiendo de la gravedad y de cómo se produzca esa intromisión.

Así, expresa que debe considerarse una intromisión ilegítima cuando se viola la intimidad personal o familiar, se difunden hechos privados o se captan imágenes sin consentimiento, sin que exista un interés público relevante que lo justifique.

Además, indica que la conducta se considera que cruza la línea a la vía penal cuando la injerencia es "grave, continuada o implica violencia o amenazas, delitos de acoso, o si la injerencia es insistente, reiterada y altera gravemente la vida cotidiana".

El magistrado remarca que en las grabaciones se puede observar cómo, aunque Vito Quiles accede a un local público con "la clara intención de dirigirse" a Begoña Gómez, ésta "abandona el local de inmediato".

Los hechos sucedieron el 29 de abril, cuando la esposa de Pedro Sánchez se encontraba en una cafetería y Vito Quiles accedió al local, interpeló a Gómez y comenzó a grabarla con su teléfono móvil.

El propio Quiles publicó un vídeo del incidente en el que aparece la mujer de Sánchez tratando de abandonar el lugar mientras dos acompañantes forcejean con él e intentan que deje de grabar.

Fuentes del Gobierno señalaron entonces que las imágenes estaban "editadas" y que había "una parte que no está publicada". Así, señalaron que Quiles impidió a Gómez salir del establecimiento en un acto que tildaron de "acoso".