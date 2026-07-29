El juez autoriza a la Policía a investigar decenas de cuentas bancarias de Zapatero, sus hijas y su secretaria

Archivo - El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar ante el juez del 'caso Plus Ultra'- CESAR VALLEJO RODRIGUEZ - Archivo

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra' ha autorizado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional a investigar diferentes cuentas bancarias del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, sus hijas, Alba y Laura, y su secretaria Gertrudis Alcázar, todos ellos imputados en la causa.

En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el instructor autoriza a los agentes adscritos a la Brigada Central de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF a "ampliar la información que se considere pertinente" sobre varias cuentas bancarias, entre ellas algunas del empresario Julio Martínez Martínez, socio de Zapatero también imputado y dueño de Análisis Relevante, una de las sociedades bajo sospecha.

El magistrado advierte de que "en el caso de que los servicios centrales de la entidad bancaria no tengan acceso a dicha información, bajo ningún concepto se contacte con la sucursal bancaria en cuestión".

Estas diligencias se enmarcan en el 'caso Plus Ultra', en el que el instructor investiga presuntas irregularidades con el rescate de 53 millones de euros otorgado por el Gobierno a la aerolínea Plus Ultra en pandemia, en la que el juez sitúa Zapatero como líder de una supuesta red de tráfico de influencias que habría obtenido beneficios económicos a cambio de influir supuestamente en dicha concesión, hechos por los que acordó su imputación.

ZAPATERO, "BENEFICIARIO PRINCIPAL"

El juez observa un "conjunto de indicios" que "revela una estructura jerarquizada, con José Luis Rodríguez Zapatero como beneficiario principal, Julio Martínez Martínez como gestor y canalizador, y un entramado societario diseñado para ocultar origen y destino de fondos, justificar pagos mediante contratos de asesoría ficticios y diluir trazabilidad mediante movimientos internos carentes de lógica económica".

"Los clientes --Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor--, actúan como fuentes de financiación encubierta, mientras que sociedades como Caletón Consultores, Summer Wind, Caletón Consultores o Zenzap funcionan como instrumentos para introducir fondos y redistribuirlos hacia José Luis Rodríguez Zapatero, What The Fav (la empresa de las hijas de Zapatero) y empresas del entorno de Julio Martínez Martínez", añade.

Y es que del informe incorporado por la UDEF, Calama concluye que Inteligencia Prospectiva "actúa como sociedad instrumental sin actividad real, con entradas y salidas superiores a 2,6 millones pese a facturación nula o inferior a 35.000 euros".

Todo ello "introduciendo fondos extranjeros mediante ampliaciones de capital y realizando pagos a Análisis Relevante (368.258 euros), What The Fav (561.440 euros) --la empresa de las hijas del expresidente-- y Gate Center (266.200 euros), mediante contratos de asesoría simulados".

CONTRATOS "ARTIFICIOSOS"

Por otra parte, la sociedad Softgestor "ordena dos transferencias a Análisis Relevante por 145.200 euros, justificadas mediante un contrato de asesoría considerado artificioso, y sus clientes principales son sociedades estadounidenses vinculadas a Venezuela".

Finalmente, Caletón Consultores funciona como una "sociedad instrumental receptora y pagadora de facturas de terceros, sin actividad real, gestionada 'de facto' por persona distinta del administrador formal", señala.

Según el magistrado, la empresa "recibe pagos de Plus Ultra por 431.492 euros en 2021 y 329.479 euros en 2023, que posteriormente se canalizan hacia sociedades del entorno de Julio Martínez Martínez, como IOT Domotic Europe y Voli Analítica". En total, Plus Ultra "paga 1.159.558 euros a Caletón Consultores entre 2020 y 2025, que redistribuye fondos hacia el entramado".

Respecto al resto de diligencias, el instructor da luz verde a los investigadores para que analicen otros productos bancarios de sociedades investigadas, entre ellas Inteligencia Prospectiva. Así, el instructor libra los oficios y mandamientos oportunos para reclamar documentación y extractos de movimientos bancarios.

El juez ordena, además, la apertura de una pieza separada en la que incorporará íntegramente la información bancaria que sea remitida, "quedando dicha documentación depositada en ese ámbito restringido a fin de proceder, en ese mismo marco, a la depuración y eliminación de los datos irrelevantes para la causa o susceptibles de afectar a la intimidad de las personas implicadas".

"Una vez realizada dicha depuración conforme a los criterios establecidos, únicamente se incorporarán a las actuaciones principales los informes que contengan el análisis de la información recibida, así como los anexos que incluyan los datos a los que dichos informes hagan referencia expresa, quedando todo ello accesible para las partes personadas", añade Calama.

"PAPEL RELEVANTE" DE LA SECRETARIA DE ZAPATERO

Respecto de la secretaria de Zapatero, la UDEF indica que "tendría un papel relevante" en la presunta operativa, "constatándose su intervención en la gestión en las comunicaciones, el intercambio de documentación, el control de la agenda, todo ello en relación al referido ejercicio de influencias de la organización y con conocimiento suficiente del desarrollo de los mismos".

Los investigadores recalcan que, "hasta la fecha no se ha tenido constancia" de que la secretaria de Zapatero haya recibido fondos procedentes, "directa o indirectamente, del entramado societario investigado".

"Sin embargo en atención a su rol relevante en la organización se estima conveniente efectuar consultas básicas relativas a su patrimonio", aduce.

Así las cosas, la UDEF ha constatado que compró un inmueble en el municipio madrileño de Velilla de San Antonio, todo ello "sin hipoteca, mediante pagos periódicos por transferencia o domiciliación bancaria, en un periodo temporal comprendido entre marzo del año 2021 y junio del año 2023, hasta completar el abono de 132.055 euros".

"No se han observado otras operaciones que de alguna manera compensen esta transacción inmobiliaria o que aporten ingresos de efectivo, tales como herencias o ventas recientes de otras propiedades, que justifiquen la capacidad económica mostrada", indica.

Por otro lado, la UDEF expone que ha tenido conocimiento de que la empresa ASP Rentas "es la sociedad del entorno de Julio Martínez Martínez" que registra un mayor volumen de movimientos de fondos en sus cuentas bancarias.

Así, da cuenta de un volumen de entradas de 1.984.521,15 euros, frente a 1.996.984,41 euros de salidas en el periodo de 2020 a 2025. Unas cifras que "contrastan con los ingresos declarados (89.540 euros)".

Analizando las operativas de esta sociedad, la UDEF señala que existen "indicios sólidos sobre su empleo como sociedad instrumental, considerando que es necesario analizar el destino y trazabilidad de los fondos".