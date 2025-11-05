El juez del 'caso Begoña Gómez' imputa a una alto cargo de Moncloa y descarta cerrar la causa

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El juez que investiga a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, ha acordado citar como investigada a la secretaria General de la Presidencia del Gobierno, Judit Alexandra González, a la vez que ha rechazado la petición de las defensas y de la Fiscalía de archivar la causa.

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que acuerda sobre la alto cargo convocarla para "informarla del objeto del procedimiento y darle traslado de los hechos que se le imputan, comparecencia a la que deberán comparecer las acusaciones y defensas personadas con el fin de concretar la acusación respecto de la misma; y ser oída en declaración en calidad de investigada por el delito de malversación de caudales públicos" el próximo 12 de noviembre.

También pide a Moncloa las agendas de Begoña Gómez y de su asesora, Cristina Álvarez, para que las analice la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

