El juez del 'caso Leire Díez' cita el 5 de agosto al exjefe de gabinete de Sánchez para el clonado de su móvil

Archivo - Fachada de la Audiencia Nacional, a 13 de abril de 2026, en San Fernando de Henares, Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, ha citado para el próximo 5 de agosto a Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y expresidente de Correos, para proceder al clonado de su móvil.

Así consta en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en el marco de la causa en la que el magistrado investiga supuestos amaños en contratos de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) y una presunta trama para intentar desestabilizar causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE.

De este modo, cita al expresidente de Correos el próximo 5 de agosto a las 10.00 horas para verificar el clonado llevado a cabo por la Guardia Civil al intervenir su móvil y tenerlo por realizado "para su incorporación a la causa o acordar la realización de un nuevo clonado en sede judicial a presencia del interesado a efecto de su incorporación a las actuaciones".

El magistrado instructor acordó en un auto el acceso, volcado y análisis en sede policial del teléfono móvil de Serrano, investigado en la causa, y ya indicó que "la apertura de sus dispositivos, la clonación íntegra y la salvaguarda de su contenido se realizará con las condiciones técnicas necesarias para asegurar la autenticidad e integridad de los datos y las garantías de su preservación".

Además, el magistrado autorizaba a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el visionado de "cuantas comunicaciones se localicen para identificar aquellas que pudieran tener una relación directa con los hechos objetos de la concreta investigación en la presente causa, así como el listado de datos de contacto que figuren almacenados tanto en la memoria del teléfono, como en cualquier tarjeta SIM o de almacenamiento que se alojen en los dispositivos".

Pedraz imputó a Serrano por su "participación preeminente" en las dos ramas de la causa después de que la UCO apuntara en uno de sus informes que "el posicionamiento" de la exmilitante socialista Leire Díez "en un cargo de Correos habría sido tratado directamente por Fernández con Serrano", tal y como se infiere de una conversación entre ambos de mayo de 2021.

"Lo que hablamos de Leire, ¿podríamos ponerlo ya en marcha?", preguntó el expresidente de la SEPI Vicente Fernández a Serrano, según se lee en los mensajes incorporados, y añadió: "Había pensado que, puesto que tras la reorganización, Tote se encarga de los temas institucionales en los territorios, podría asignársele que trabajara ella con él. ¿Te parece bien?".

A los mensajes del expresidente de la SEPI, Serrano respondió: "Ok, vamos hablando", según el informe. Seguidamente, los agentes incorporan un mensaje de Díez a Fernández en el que le pregunta si le "ha respondido Juanma". "Sí, me ha puesto 'ok, vamos hablando'. No te preocupes que lo tuyo sale", respondió este.

Además, los agentes indicaron que Díez se concertó con Serrano para "ayudar" a Sánchez tras su periodo de reflexión por la imputación de su esposa y perseguir a "la gente mala" y apuntaron que los mensajes entre ellos sugieren una colaboración "estrecha".