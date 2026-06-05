El juez del 'caso Leire Díez' requiere a la Agencia Tributaria información bancaria del PSOE entre 2024 y 2025

Fachada de la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz, a 27 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, ha solicitado a la Agencia Tributaria información bancaria del PSOE entre los años 2024 y 2025.

En un auto de este viernes al que ha tenido acceso Europa Press, el juez pide un "informe de suministros" que incluya las cuentas bancarias en las que figuran el partido y algunos investigados "como titulares, autorizados o cualquier otra figura", "imposiciones, disposiciones o cobros en efectivo", "relaciones societarias", "facturas emitidas y recibidas" y "operaciones con terceras personas".

Pedraz requiere esa información a la Agencia Tributaria respecto al PSOE y los investigados Gaspar Zarrías --exdirigente andaluz--, Ismael Oliver y Jacobo Teijelo --abogados--, después de una petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

"La práctica de dichas diligencias se consideran necesarias, proporcionales y ajustadas a la naturaleza de los hechos para cuyo esclarecimiento se solicita", argumenta.

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