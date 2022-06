El juez del 'caso Villarejo' rechaza imputar a Iberdrola al ver "desproporcionado" atribuirla actos de una filial

Señala que Asenjo habría contratado 'Wind' "por cuenta y en beneficio" de Iberdrola Renovables

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha rechazado imputar a Iberdrola por 'Wind', uno de los presuntos encargos ilegales a José Manuel Villarejo, al entender que el entonces jefe de Seguridad de la mercantil, Antonio Asenjo, habría contratado al grupo empresarial del comisario, CENYT, "por cuenta y en beneficio" de la filial de Renovables, considerando "desproporcionado" atribuir a la matriz estos hechos.

En un auto de este mismo viernes, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 desestima un recurso presentado por el presidente de ACS, Florentino Pérez, con el que volvía a reclamar que se imputara a Iberdrola como persona jurídica.

El instructor centra los hechos en el proyecto 'Wind', donde se investiga la supuesta contratación por parte de Iberdrola Renovables a CENYT a través de Asenjo para en 2011 "llevar a cabo una investigación sobre la sociedad suiza Eólica Dobrogea, su accionista mayoritario Chrisopher Kaap y su apoderado Corneliu Dica", con quienes se había aliado para una serie de proyectos en Rumanía pero surgieron conflictos que acabaron resolviéndose a favor de la empresa española en la vía arbitral.

"A diferencia de las circunstancias que determinaron la citación como investigada de Iberdrola Renovables, en donde se apreciaba claramente la conexión entre la mercantil y los hechos objeto de investigación, en el presente caso, no se desprende del estudio de las actuaciones un hecho de conexión o hecho de referencia que permita sustentar la responsabilidad penal de la persona jurídica de Iberdrola", sostiene el magistrado.

Así, explica que, si bien en ese momento Ignacio Sánchez Galán era presidente del Grupo Iberdrola, incluida la filial de Renovables, Asenjo ejercía como jefe de Seguridad de todo el conglomerado empresarial y como apoderado de dicha filial, subrayando que el propio Asenjo declaró en 2020 que "el origen" del encargo 'Wind' a Villarejo sería la mercantil menor.

"En concreto, indicó que fue Víctor Rodríguez, directivo de Iberdrola Renovables cuya vinculación con la matriz Iberdrola no consta, quien le instó para obtener información sobre los socios de Iberdrola Renovables en Rumanía, y fue también a Víctor Rodríguez a quien reportó la información obtenida por CENYT sobre aquellos", detalla el juez.

Para García Castellón, el hecho de que Asenjo fuera jefe de Seguridad de todo Iberdrola "no permite desplazar la responsabilidad penal de la persona jurídica a la sociedad matriz del grupo, que, siguiendo una escala jerárquica, se encontraría además dos escalones por encima" de la filial. A su juicio, Asenjo actuó en esta ocasión "por cuenta y en beneficio de Iberdrola Renovables".

UNA ACTUACIÓN "EXCLUSIVA" DE LA FILIAL

Asimismo, aunque asume que la matriz debe controlar a su filial, recalca que en este caso no consta que Iberdrola interviniera en la contratación de 'Wind', "con lo que no es posible trasladarle la responsabilidad penal como persona jurídica por omisiones en el control de un encargo en el que no ha participado, ni se conoce ningún tipo de intervención".

"Resultaría no solo infundado, sino desproporcionado, y podría conducir a una eventual responsabilidad objetiva, exigir a la matriz controlar todas las actuaciones de su filial para tratar de evitar la comisión de delitos cuando se trata de una actuación propia y exclusiva de la sociedad filial", afirma el magistrado.

Por otro lado, en esta misma resolución establece que "no ha lugar a revisar la situación procesal de la acusación particular personada en nombre de Corneliu Dica".

'Wind' es uno de los proyectos que el gigante energético habría encargado a Villarejo desde 2004 y que éste habría llevado a cabo por medio de sus empresas privadas valiéndose de los medios policiales a su alcance mientras aún ejercía como comisario. Por todos estos trabajos, se habría embolsado más de un millón de euros.