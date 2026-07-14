El juez cita el 9 de septiembre a la gerente del PSOE y al exabogado de Koldo como imputados en el 'caso Leire Díez'

Archivo - La Gerente del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Ana María Fuentes Pacheco, comparece ante la comisión sobre el caso Koldo, en el Senado, a 23 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado citar el próximo 9 de septiembre a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, y a Ismael Oliver, exabogado del exasesor ministerial Koldo García, para declarar como investigados en el marco del 'caso Leire Díez'.

Así lo ha decidido, en una providencia recogida por Europa Press, el magistrado que investiga una presunta trama para desbaratar las causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE, que habría liderado el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinado la propia Díez.

Respecto a la gerente del PSOE, el juez apuntó a su indiciaria responsabilidad al menos como supuesta cómplice y, en todo caso, como presunta autora del delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas mendaces.

Sobre Oliver, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apuntó en un informe a la posibilidad de que la exmilitante hubiera dirigido "toda la estrategia" de defensa del exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García en el conocido como 'caso Koldo'.

La UCO señaló que estas defensas las habría pagado el PSOE y recogió en dicho informe un mensaje en el que Díez le escribió a Oliver: "El partido lo va a pagar".