El juez cita como testigos el 15 de julio a los excargos de la Fiscalía que se reunieron con Leire Díez

Archivo - El ex teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado Diego Villafañe durante la primera jornada del juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el Tribunal Supremo, a 3 de noviembre de 2025, en Madrid - Ananda Manjón - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado llamar como testigos a Diego Villafañe y Beatriz López, que formaban parte de la Fiscalía General del Estado cuando Álvaro García Ortiz la encabezaba y que se reunieron con la exmilitante socialista Leire Díez, en la causa en la que se investiga a la exmilitante socialista por presuntas maniobras para desbaratar causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno.

Así lo ha comunicado Pedraz en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que cita a testificar a Villafañe a las 10.00 horas y a López a las 10.30 horas y decide postergar la decisión de llamar a García Ortiz al momento en que "se conozca el resultado de las anteriores testificales".

Las acusaciones populares del 'caso Leire Díez' solicitaron este martes al magistrado que declare como testigo el ex fiscal general del Estado, así como Villafañe y López.

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