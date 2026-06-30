Marlaska sitúa la trama de Leire Díez "fuera de Interior", respalda a Mercedes González y duda de las presiones a la UCO

1100715.1.260.149.20260630170402 El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la 'comisión Koldo' en el Senado - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha situado la trama de la exmilitante del PSOE Leire Díez "fuera del Ministerio del Interior", según ha dicho en una comparecencia en el Senado en la que ha vuelto a respaldar a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y ha cuestionado que se presionara a la Unidad Central Operativa (UCO) desde la cúpula del Instituto Armado.

Durante su comparecencia en la 'comisión Koldo' en la Cámara Alta, Marlaska se ha referido a las informaciones reservadas abiertas a agentes de la UCO y a la investigación en la Audiencia Nacional sobre la supuesta orden de ponerse de perfil en las causas que afectaban al entorno familiar del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Jamás he dicho a ningún funcionario público algo sobre dejar de investigar un hecho", ha sostenido Marlaska, que acto seguido ha mencionado a lo que ha conocido recientemente por la prensa sobre la declaración en la Audiencia Nacional de dos exjefes de la UCO, Rafael Yuste y Alfonso López Malo, al entender el ministro que esa afirmación de ponerse de perfil "ha sido matizada suficientemente".

"Estoy convencido de que nadie dependiente del Ministerio del Interior ha actuado en una forma como la indicada", ha subrayado Marlaska al ser preguntado sobre los informes de la UCO que sí mencionaban supuestas presiones a los agentes y órdenes para ponerse de perfil.

"NO ENGAÑÉ A NADIE"

Marlaska ha reiterado que Mercedes González le comunicó que tuvo en encuentro con Leire Díez en el que la exmilitante del PSOE le pidió rehabilitar al comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, detenido tras estallar el 'caso Koldo', algo a lo que ella se negó en rotundo.

"Es una trama generada fuera, en el ámbito exterior, ninguna persona del Ministerio del Interior está relacionada con la misma", ha indicado Marlaska, que también ha rechazado que haya mentido o dado versiones contradictorias sobre las reuniones entre Leire Díez y Mercedes González, porque según el, nunca se trató nada relacionado con perjudicar a la UCO.

Marlaska ha rechazado que haya mentido sobre estos encuentros. "No engañé a nadie, no tengo ninguna duda sobre el buen hacer de la directora de la Guardia Civil", ha enfatizado. Además, ha recordado que ni Mercedes González ni su antecesor, Leonardo Marcos, están investigados en la Audiencia Nacional.

También ha dicho que él informó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de su reunión con la UCO del 30 de mayo de 2025, después de que se publicara el audio "deleznable" en el que Leire Díez hablaba de "matar" al teniente coronel de la UCO Antonio Balas. Según, el jefe del Ejecutivo le comentó que le parecía "perfecto" que trasladara su apoyo a la UCO.

Marlaska ha comentado que, con anterioridad, "tuvo conocimiento de la existencia de la trama" a partir de que la directora de la Guardia Civil le comentó que el director adjunto operativo (DAO) había recibido de la Jefatura de Información una nota sobre la existencia de un grupo de personas que tratan de imputar irregularidades a la UCO.

"Evidentemente, el DAO dio el trámite a Policía Judicial, es decir, a la UCO, para que tomara razón del mismo y se procediera en los términos oportunos al respecto; ahí es cuando yo tengo conocimiento de esa trama que está siendo objeto de investigación actualmente", ha dicho Marlaska.