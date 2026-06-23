El juez considera que Cerdán "conocía las pretensiones de Tubos Reunidos" por sus anotaciones en una agenda del PSOE

Archivo - El exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán comparece en la Comisión de Investigación sobre adjudicaciones públicas del Parlamento de Navarra, a 11 de febrero de 2026, en Pamplona, Navarra (España). - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga el 'caso Leire Díez', considera que las anotaciones del exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán en una agenda "con tapas de color rojo y anagrama del PSOE" apuntan a que el exdirigente "conocía las pretensiones de Tubos Reunidos".

Así consta en un auto del magistrado incorporado al sumario de la pieza del 'caso Leire Díez' sobre el rescate de Tubos Reunidos, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que indica que la agenda contenía anotaciones "especialmente vinculadas a la autorización del aplazamiento de la amortización parcial anticipada de la deuda con la SEPI", Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.

El juez señala que, durante el requerimiento de información realizado en la sede del partido en la madrileña calle de Ferraz el pasado 27 de mayo, la Asesoría Jurídica del PSOE indicó a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "que unos dispositivos informáticos y documentación perteneciente a Cerdán se encontraban almacenados en una sala bajo llave del sótano 3º del edificio", e indica que fueron puestos a su disposición "voluntariamente por el partido".

Pedraz infiere que dichas anotaciones, junto a los indicios recogidos en uno de los informes de la UCO, "pondrían de manifiesto que Santos Cerdan habría tenido conocimiento de las pretensiones de Tubos Reunidos, así como del papel desempeñado por distintas personas en relación con la obtención de la autorización correspondiente".

ANOTACIONES SOBRE EL "CEO"

En la agenda pueden observarse anotaciones como "Carlos, CEO", que apuntaría, según el juez, a "Carlos López de las Heras", director general de Tubos Reunidos.

"Tras una serie de referencias a los aranceles estadounidenses y al principal de la deuda (90 millones de euros), la anotación recoge la venta por valor de 15 millones y que 10 de ellos correspondían a la SEPI", señala el magistrado.

Y recoge otra anotación que hace referencia a "Julián Mateos", que "parece corresponderse con Julián Mateos-Aparicio director del FASEE --Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas y Promoción Empresarial-- de la SEPI".

En este sentido, el magistrado precisa que "debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con la documentación aportada por la SEPI, el Director del FASEE era el responsable de la instrucción y seguimiento de los expedientes de ayuda pública".