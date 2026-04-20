El juez decreta prisión para cuatro detenidos por apología del terrorismo y deja en libertad a otros tres

Archivo - Detenidos por yihadismo en Melilla por captar a menores y propaganda de Daesh - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha decretado prisión provisional para cuatro de los siete detenidos el pasado viernes en Melilla por presuntos delitos de apología del terrorismo yihadista y capacitación y adoctrinamiento, mientras que ha dejado a los otros tres en libertad provisional.

Los arrestados han pasado a disposición judicial ante el magistrado dos días después de la operación antiterrorista dirigida por la Policía Nacional, en la que también se produjo el registro de varios domicilios, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

La intervención se enmarcó en una serie de operaciones desarrolladas en Melilla en los últimos meses, en un contexto de intensa actividad policial contra el terrorismo yihadista.

Entre enero y marzo de 2026, la Policía Nacional detuvo a dos varones como presuntos autores de los delitos de pertenencia a grupo terrorista, enaltecimiento, autoadoctrinamiento terrorista y adoctrinamiento a terceros.