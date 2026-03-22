Un juez escucha el viernes a Mouliaá y Errejón tras acusarle ella de extorsionar a testigos

Archivo - El exdiputado de Sumar Íñigo Errrejón. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El juez Arturo Zamarriego ha citado el próximo viernes a Íñigo Errejón y Elisa Mouliaá por la querella que presentó el exportavoz de Sumar contra la actriz por presuntas calumnias después de que ella le acusara de un supuesto delito de extorsión a dos testigos que declararon en la causa en la que otro juez, Adolfo Carretero, procesó al exdiputado por un supuesto delito de agresión sexual.

Para el titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, los hechos que recogen la querella de Errejón "presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito", de ahí que la admitiera a trámite y acordara llamarlos a declarar.

La defensa de Errejón había pedido un acto de conciliación y que Mouliaá le pagara una indemnización de 10.000 euros si no se retractaba de sus palabras. La actriz rechazó conciliar, por lo que dejó vía libre para que el exdiputado se querellara.

Errejón recordó en un escrito que el pasado 20 de junio declararon como testigos Borja y Soraya, los dos organizadores de la fiesta donde presuntamente se produjo la agresión sexual que Mouliaá le achaca.

"Mouliaá reaccionó en su red social 'X' (antes, Twitter), difundiendo afirmaciones falsas sobre Errejón respecto de la relación de éste con dichos testigos, con los que se habría comunicado, imputándole falsamente un delito de extorsión para que testificaran a su favor", explicaba.

Además, recogía una serie de mensajes posteados por la artista en la citada red social. "No. Errejón se negó a entregar su móvil porque había extorsionado a dos de mis testigos. No inventéis la realidad", publicó Mouliaá en respuesta a las noticias publicadas por una serie de medios de comunicación.