El juez frenó la petición de Abogacía de citar de nuevo a Lastra por achacar a Fiscalía General la filtración

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El magistrado del Tribunal Supremo que investiga al fiscal general del Estado y a otros dos cargos del Ministerio Público por una presunta revelación de secretos frenó la petición de la Abogacía del Estado de citar de nuevo como testigo a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, para que explicara por qué achacó a la Fiscalía General la filtración denunciada por Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Así consta en la transcripción --a la que ha tenido acceso Europa Press-- de la declaración como investigada de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, que tuvo lugar el pasado 30 de enero. El magistrado denegó la petición de la Abogacía: "No, ni se lo voy a permitir ni va a venir la señora Lastra otra vez. Estamos en instrucción. Esto no es un plenario".

En el marco de su declaración, Rodríguez hizo referencia al hecho de que la fiscal superior de la Comunidad insinuara que la información que publicó el diario.es el 12 de marzo sobre la denuncia de la Fiscalía contra el novio de Díaz Ayuso por delitos fiscales y el contenido de su expediente habrían podido tener su origen en la Fiscalía General.

Según Rodríguez, Lastra manifestó su "enfado" en una reunión celebrada el día 12 de marzo en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por asuntos ajenos a esta causa y a González Amador. La fiscal provincial aseguró que Lastra llegó a insinuar que la Fiscalía General podía haber difundido esa información.

"Es una afirmación con ningún tipo de fundamento (...) No dijo en absoluto por qué pensaba que podía haber difundido la Fiscalía General", añadió.

En este punto del interrogatorio, la abogada del Estado preguntó a Rodríguez si había entrado en ese "debate" con Lastra. La fiscal provincial contestó que no: "Cuando Lastra realiza ese tipo de afirmaciones yo no contesto de ninguna de las maneras ni tengo reacción a las frases o comentarios que dice".

"No le doy ninguna importancia porque no me da ningún argumento de cuáles son las razones que le llevan a pensar eso que ha dicho", añadió Rodríguez.

Con todo, la fiscal provincial insistió luego en que ella no compartía esa tesis. "Yo no asumo en absoluto que se haya podido filtrar ni difundir nada desde la Fiscalía General del Estado".

"¿QUÉ RAZONES PUEDE TENER LASTRA?"

En el interrogatorio, la Abogacía del Estado incidió en la "queja" y la "sospecha" de Lastra. "¿Qué razones puede tener la señora Lastra para hacer esta afirmación, que me parece tremenda?", preguntó a Rodríguez.

El magistrado permitió la pregunta, pero avisó de que no aceptaría respuestas. Acto seguido, la abogada pidió al instructor que volviera a citar a declarar a Lastra para explicar este extremo. "Pediríamos, si usted lo precisa, que la señora Lastra venga nuevamente a declarar, pero para nosotros es indispensable que responda a esta pregunta para poner de manifiesto cuál es el motivo", señaló.

El instructor resolvió en el acto: "No. Ni se lo voy a permitir ni va a venir la señora Lastra otra vez. Estamos en instrucción. Esto no es un plenario". La Abogacía del Estado presentó su queja y siguió el interrogatorio con otra pregunta.

Minutos después, la letrada de los servicios jurídicos de la Administración hizo referencia a un mensaje de Whatsapp de la jefa de la Secretaría Técnica, Ana García León, en el que ésta decía que Lastra estaba "muy enfadada con Fiscalía General por la filtración de lo del novio de Ayuso".

La Abogacía preguntó si era habitual que la fiscal superior de Madrid hiciera comentarios de este tipo. Rodríguez aseguró que era "una de las tantas frases que la señora Lastra está acostumbrada a decir respecto de la Fiscalía General" y que incluso hacía dichas manifestaciones "delante de personas que no forman parte de la carrera fiscal".

NEGÓ QUE LASTRA LE ADVIRTIERA DE QUE LOS CORREOS SE PODÍAN FILTRAR

Al margen, Rodríguez negó que Lastra le riñera por haberle enviado al fiscal general los correos intercambiados entre el abogado del novio de Díaz Ayuso y el fiscal de delitos económicos de Madrid que le investigaba, Julián Salto, de cara a elaborar la nota de prensa para desmentir la información que 'El Mundo' publicó la noche del 13 de marzo.

La noticia aseguraba que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador para que reconociera dos delitos fiscales. El Ministerio Público quería dejar claro que había sido el abogado del empresario el que había propuesto un acuerdo.

Lastra aseguró en su declaración ante el Supremo el pasado 16 de enero que había reñido a Rodríguez por pedir los correos a Salto y por haberlos reenviado al fiscal general. Según dijo, le advirtió de que se iban a filtrar los 'emails'.

Rodríguez insistió en que aquello no sucedió. "Como he dicho rotundamente, no. No me dijo nada en absoluto de que no pidiera los correos, porque se iban a filtrar, porque a mí se me habría abierto una lucecita en el cerebro", señaló y dijo que "jamás" hubiese pensado que "acatando" una instrucción del fiscal general se iba a producir una filtración.

En este punto, la Abogacía aseguró que le resultaba "muy llamativo" que "en varias ocasiones" su defendida declarara "manifiestamente lo contrario" que la fiscal superior.

RODRÍGUEZ DIJO QUE PENSÓ ABRIR UN EXPEDIENTE

En el marco de su declaración, la Abogacía del Estado preguntó a Rodríguez si tenía conocimiento de que en su Fiscalía se hubiera abierto algún tipo de actuación sobre la tramitación de las diligencias de investigación sobre el novio de Díaz Ayuso.

La fiscal provincial de Madrid explicó entonces que tuvo la idea de abrir un expediente gubernativo "simplemente para que se me explicase pormenorizadamente cuál había sido la trazabilidad de las diligencias de investigación preprocesales".

"Siendo consciente de que desde la Fiscalía Provincial de Madrid no se ha producido ningún tipo de filtración, (...) porque no puedo pensar que ninguno de los miembros de la Fiscalía Provincial de Madrid que trabajamos en ella ha podido producir ninguna filtración, sí que tuve la idea de incoar un expediente gubernativo", señaló.

Por último, Rodríguez negó que el fiscal general le hubiese dado instrucción alguna para filtrar información relativa a González Amador. "No, jamás", insistió.

En cuanto al protocolo de borrado de datos de los dispositivos electrónicos usados por los fiscales, dijo tener conocimiento de la normativa interna, exponiendo que lo que no tiene "ningún interés" para su trabajo "inevitablemente" tienen que destruirlo. "Pero sí que hay que mantener aquellos correos electrónicos que son imprescindibles para continuar con nuestra labor diaria", apostilló, para aclarar asimismo que no ha cambiado de móvil.