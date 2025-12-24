La juez inadmite la denuncia contra el delegado del Gobierno en Madrid por el dispositivo de la etapa final de la Vuelta

Archivo - Un joven con una bandera de Palestina en Atocha, el día de la etapa 21 de la Vuelta Ciclista a España, a 14 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 45 ha inadmitido la denuncia de Manos Limpias contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por los incidentes en la etapa final de la Vuelta Ciclista a España.

La magistrada, según consta en el auto al que ha tenido acceso Europa Press, ha rechazado la denuncia al estimarse que los hechos, relativos a la gestión del operativo policial desplegado en la capital el pasado 14 de septiembre, no son constitutivos de infracción penal.

"No ha lugar a admitir a trámite la presente denuncia por estimar que los hechos no son constitutivos de infracción penal, por lo que procede decretar el archivo de lo actuado", ha firmado la magistrada Luisa María Prieto en su parte dispositiva.

"En el presente caso, el delito que se dice cometido, desordenes públicos y desobediencia a la autoridad con imprudencia grave, no existe", ha sostenido el auto que, a su vez, ha subrayado que no se ha descrito en la denuncia ninguna conducta voluntaria, imprudencia o carácter doloso que pueda tener encaje en este tipo penal.

Además, la jueza ha indicado que la denuncia pretende atribuir sobre el delegado del Gobierno una responsabilidad penal en cuanto a actos cometidos por terceros y que provocaron lesiones en los agentes de la autoridad.

"Se está en realidad, en presencia de una queja de un tercero, el denunciante [...] que tiene su cauce al margen del derecho penal", ha aseverado a este respecto.

Manos Limpias interpuso una denuncia contra Martín bajo la premisa de que gestionó un dispositivo policial que, "a juicio de todos los sindicatos policiales, resultó insuficiente".

Así, el escrito de denuncia argumentó que las órdenes recibidas por parte de la Delegación del Gobierno estaban "únicamente ceñidas a un plan de propaganda y de actuar con guante blanco para no molestar a los manifestantes".

Según apuntó entonces Manos Limpias, "los mandos policiales denuncian que Interior les envió con las manos atadas". "Los agentes se quejan de que el dispositivo se diseñó para fracasar y que no recibieron ninguna orden, por lo que estaban imposibilitados para actuar", añadió la denuncia.

"Es evidente que hubo 25 policías heridos y únicamente dos detenidos. Sorprende enormemente que en una manifestación tremendamente violenta únicamente pudiera haber dos detenidos. Esta es la prueba evidente de que las órdenes emitidas por el denunciado consistían en guante blanco con respecto a los violentos", concluyeron los denunciantes en su escrito, ahora desestimado.