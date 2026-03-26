El juez mantiene para mañana la declaración de Mouliaá por presuntas calumnias a Errejón

Archivo - Elisa Mouliaá e Íñigo Errejón, en imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El juez Arturo Zamarriego ha rechazado este jueves suspender la declaración de Elisa Mouliaá por la querella que presentó el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón contra ella por presuntas calumnias después de que la actriz le acusara de extorsionar a dos testigos que declararon en la causa en la que se investiga un supuesto delito de agresión sexual del expolítico.

En una providencia recogida por Europa Press, el magistrado considera que no hay motivo para cancelar la declaración de Mouliaá, como había solicitado su representación legal a través de un escrito en el que aludía a motivos médicos, al no haber aportado el informe médico sobre su "supuesta enfermedad".

Así, el titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid mantiene la declaración de ambos prevista para el viernes tras la querella de Errejón, después de observar que los hechos relatados por el exdirigente de Sumar "presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito".

La defensa de Errejón había pedido un acto de conciliación y que Mouliaá le pagara una indemnización de 10.000 euros si no se retractaba de sus palabras. La actriz rechazó conciliar, por lo que dejó vía libre para que el exdiputado se querellara.

Errejón señaló en un escrito que el pasado 20 de junio declararon como testigos Borja y Soraya, los dos organizadores de la fiesta donde presuntamente se produjo la agresión sexual que Mouliaá le achaca.

"Mouliaá reaccionó en su red social 'X' (antes, Twitter), difundiendo afirmaciones falsas sobre Errejón respecto de la relación de éste con dichos testigos, con los que se habría comunicado, imputándole falsamente un delito de extorsión para que testificaran a su favor", explicaba.

Además, recogía una serie de mensajes posteados por la artista en la citada red social. "No. Errejón se negó a entregar su móvil porque había extorsionado a dos de mis testigos. No inventéis la realidad", publicó Mouliaá en respuesta a las noticias publicadas por una serie de medios de comunicación.