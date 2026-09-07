El juez Peinado convoca a Begoña Gómez este martes para la audiencia preliminar del juicio con jurado popular

Archivo - Begoña Gómez. Archivo. - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El juez Juan Carlos Peinado ha convocado este martes a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para la audiencia preliminar de su juicio con jurado popular por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias.

Según un auto de este lunes, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez acuerda celebrar esa vista mañana a las 18.00 horas en los juzgados de Plaza de Castilla, "debiendo citarse personalmente a las acusadas".

Peinado da este paso una vez que tanto Gómez como su asistenta en el Palacio de la Moncloa, Cristina Álvarez, también acusada, presentaron sus escritos de defensa reclamando ser absueltas por entender que no han cometido ningún delito.

La acusación popular que lidera Hazte Oír pide 13 años de cárcel para Gómez y seis años para Álvarez por presunta malversación, mientras que la Fiscalía es partidaria de que sean absueltas.