El juez Peinado readmite a Manos Limpias como acusación en la causa contra Begoña Gómez

Archivo - La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, interviene en la mesa redonda 'La igualdad no puede esperar', en el Ateneo de Madrid, a 10 de marzo de 2023, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El juez Juan Carlos Peinado ha acordado readmitir a Manos Limpias como acusación en la causa que dirige contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, toda vez que el sindicato ha "consignado el importe requerido" para ejercer dicha acción popular.

En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid avisa a Manos Limpias de que "condiciona su personación a que presente escritura de poder para pleitos o el correspondiente apoderamiento" en favor de la procuradora.

De igual forma, el instructor comunica al sindicato liderado por Miguel Bernad que quedará agrupado en las acusaciones populares unificadas bajo la dirección letrada de Hazte Oír.

Cabe recordar que el juez apartó recientemente a Manos Limpias por no haber abonado el importe exigido para ser parte en la causa que nació a raíz de una denuncia que presentó en 2024 y al que luego se sumaron querellas de Hazte Oír y Vox.

Manos Limpias acusó a Gómez de haberse valido de su condición de esposa del presidente del Gobierno para favorecer a empresarios, como el investigado Juan Carlos Barrabés. La causa, con las distintas querellas agregadas, se fue ampliando hasta lo que es ahora, un procedimiento que se dirige contra Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida, intrusismo y malversación de caudales públicos.

Al margen de la decisión de Peinado de apartar --y ahora readmitir-- a Manos Limpias, el abogado Carlos Perales Rey renunció vía burofax a representar al sindicato en la causa alegando que el "encargo jurídico" inicial "de naturaleza estrictamente técnica" ha ido "transformándose" en un asunto "cuya exposición y tratamiento exceden del marco jurídico para situarse en el terreno de la controversia política y mediática". Ya se ha nombrado a un nuevo abogado para el caso.