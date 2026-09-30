El juez prorroga la prisión provisional hasta cuatro años para el exjefe de la UDEF que escondía 20 millones en su casa

Fachada de la Audiencia Nacional, a 28 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha acordado la prórroga de la prisión provisional, hasta un máximo de cuatro años, para Óscar Sánchez, el exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de Madrid que escondía 20 millones de euros emparedados en su casa, supuestamente procedentes del narcotráfico.

Así lo ha acordado el magistrado en un auto recogido por Europa Press tras la celebración este miércoles de la comparecencia prevista en la ley en la que, cuando se va a cumplir el plazo de dos años de prisión provisional, se debe decidir si se prorroga o no dicha situación, hasta el máximo legal de cuatro años.

Sánchez se encuentra en prisión provisional desde noviembre de 2024, investigado por supuestos delitos de tráfico de drogas, organización criminal, blanqueo de capitales y revelación de secretos, en una causa que engloba a varios investigados y empresas relacionadas presuntamente con el narcotráfico y acelerada por el hallazgo de 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras (Cádiz) en octubre de 2024 por la Policía y la Agencia Tributaria, el considerado mayor alijo de esta droga incautado en España y el segundo en Europa.

La Policía sospecha que Óscar Sánchez estuvo presuntamente implicado en la introducción de, al menos, 39 contenedores --sólo dos fueron intervenidos-- con unas 73 toneladas de cocaína, por los que el supuesto líder de la trama de narcotráfico, Ignacio Torán, le habría pagado más de 32 millones de euros.

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