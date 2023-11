El juez de 'Tsunami' pide a Suiza que localice a Marta Rovira e informe sobre sus movimientos bancarios

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional que investiga a Tsunami Democràtic por su papel en los disturbios que siguieron a la sentencia del Supremo que condenó a los líderes del 'procés' independentista catalán en el otoño de 2019 ha librado una comisión rogatoria a Suiza para que localicen a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, una de las principales investigadas.

En un auto de este martes, recogido por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, también se dirige a un banco helvético para que traslade información de las cuentas de Rovira: desde los movimientos en su cuenta a los préstamos y cheques emitidos.

El magistrado justifica esta decisión aludiendo a una conversación intervenida en el teléfono de Josep Lluís Alay, el jefe de la oficina del expresidente catalán Carles Puigdemont, en la que se hace alusión a la financiación de la plataforma independentista. En concreto, en la misma infiere que "es posible ofrecer dinero a Tsunami" a través de una cuenta en Suiza.

Además, el requerimiento a las autoridades helvéticas encuentra su origen en "la residencia en Suiza de la referida investigada, Marta Rovira, y su presunta participación en la organización terrorista", lo que lleva al juez a solicitar a Suiza a que proceda "a informar sobre su localización".

En su resolución, García Castellón explica que Rovira "se encuentra huida de la justicia española desde marzo de 2018, residiendo en Suiza". Además, recuerda que "con alta probabilidad era la usuaria de la app Threema con el pseudónimo 'Matagalls'".

El juez señala que la presentación oficial de Tsunami ocurrió el 2 de septiembre de 2019, recibiendo "el apoyo directo de diversas y destacadas figuras del espectro político catalán, y líderes de referencia del movimiento independentista como es el caso" de Puigdemont o del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras.

EL ROL DE ROVIRA EN TSUNAMI

"Sin embargo, la persona que más rápido retuiteó el primer mensaje de Tsunami fue Marta Rovira. Tan sólo tardó tres minutos en leer el tuit, retuitearlo, pensar un comentario y transcribirlo (40 palabras, repartidas en 225 caracteres con espacios). Se sospecha, por ello, que pudo estar en la reunión de Ginebra en la que se planificó y organizó la acción de Tsunami", apunta el magistrado.

En este contexto, el juez señala que "en una conversación mantenida el 3 de octubre de 2019 de Marta Rovira (alias Matagalls) con el investigado" Xavier Vendrell, exdiputado de ERC. "Se está reclutando gente para hacer vuestra acción que lo está charlando en la dirección", le habría señalado Rovira, que explica que existen "ciertos problemas para llevar a término el encargo".

"Supongo que, dado que no se ve como una acción peligrosa y/o no tiene el morbo de las urnas, el personal se ha relajado... trato de poner orden, pero al no haber una sensación de mando único, todo el mundo duda de todo. No está siendo fácil, la moral de la tropa está tocada. Pienso que cuando las primeras acciones salgan bien todo el mundo reaccionará, pero cuesta arrancar", le habría espetado Vendrell.

El magistrado también menciona un mensaje del 14 de octubre de 2019 en el que Rovira "le dice a Vendrell que felicite el mundo". Ese mismo día, recuerda, "fue el que tuvo lugar la acción de bloqueo de Tsunami en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat".

Cabe recordar que en el marco de la misma causa el magistrado se dirigió en diciembre de 2019 a Suiza, precisamente, para que trasladasen información bancaria de índole similar. Las autoridades helvéticas respondieron en marzo de 2021 para denegar la solicitud de cooperación cursada por la Audiencia Nacional.

Ahora, el instructor requiere a Suiza que cumplimenten su petición actual, que "permite establecer una relación con el delito objeto de estas actuaciones, lo que es útil y necesario para la investigación eficaz del mismo".