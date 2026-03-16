La jueza archiva la segunda denuncia contra Errejón al no ser ratificada por la víctima

Archivo - El ex portavoz de Sumar en el Congreso Iñigo Errejón llega a declarar a los juzgados de Plaza de Castilla, a 16 de enero de 2025, en Madrid (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Violencia Sobre la Mujer número 12 de Madrid ha archivado este lunes la denuncia anónima contra el exportavoz parlamentario de Sumar Íñigo Errejón por una presunta agresión sexual al no haber sido ser ratificada por la víctima.

En una providencia, con fecha de este 16 de marzo y a la que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada Carolina García Durrif ha comunicado a la defensa de Errejón que las actuaciones han sido archivadas "al no haber ratificado la víctima su denuncia", todo ello sin perjuicio de que se le haga saber "la denuncia que le fue presentada y el archivo de la misma".

Por otro lado, la jueza ha rechazado que la Asociación de Defensa Integral de Víctimas Especializada (ADIVE) se persone como acusación popular, "dada la naturaleza del delito perseguido así como del archivo de la causa".

LA VÍCTIMA NO RATIFICÓ LA DENUNCIA

El Juzgado admitió a trámite el pasado 9 de marzo la segunda denuncia presentada contra Íñigo Errejón por una presunta agresión sexual cometida contra una mujer en octubre de 2021 en el domicilio del exdiputado.

El abogado de la acusación y de la actriz Elisa Mouliáa --la primera denunciante de Errejón--, Alfredo Arrien, solicitó al juzgado la "protección y confidencialidad absoluta" de la identidad de la denunciante y que su intervención se realizara como testigo.

La mujer, sin embargo, rechazó finalmente ratificar su denuncia ante la jueza, por lo que su representación ya auguró que el caso se archivaría al no darse "ese paso necesario".

Fuentes del entorno de Errejón sostienen que la justicia había aceptado no dar los datos de la mujer y que, aún así, "nadie ha respaldado la denuncia anónima", empleada por Arrien y Mouliáa "para salir más en televisión".