La jueza Biedma dice que los mensajes entre Leire y Sáenz de Tejada buscaban "destruir" la causa de David Sánchez

La jueza que investigó al hermano de Pedro Sánchez, Beatriz Biedma, a su salida de la Audiencia Nacional, a 8 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La jueza de Badajoz Beatriz Biedma ha asegurado que los mensajes entre la exmilitante socialista Leire Díez y el exmagistrado Luis Sáenz de Tejada denotan un contacto continuo para "destruir" la causa de David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ella instruyó .

Así lo ha señalado Biedma en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, remitido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga una presunta trama para obstaculizar causas judiciales que afectan al PSOE y que habría estado liderada por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante socialista Díez.

Biedma sostiene que, "en el presente momento procesal", existen "indicios racionales de la pertenencia de Sáenz de Tejada a la organización criminal investigada y de su plena inclusión en la actividad desplegada por la misma con la finalidad de desestabilizar el procedimiento" contra David Sánchez por su contratación en la Diputación de Badajoz y por el que acabó condenado a inhabilitación por el delito de prevaricación.

La jueza apunta a que "la cantidad de mensajes" entre Díez y Sáenz de Tejada "denota un contacto continuo para la ejecución de la estrategia para destruir" la causa del David Sánchez, y subraya que "el periodo en que tuvieron lugar coincide con la fase álgida de la instrucción del procedimiento".

E incide en que "existen indicios de una actuación concertada encaminada a recopilar información, desacreditar, presionar y propiciar el apartamiento" de Biedma de la instrucción del caso del hermano del presidente.

LA PARTICIPACIÓN DE SÁENZ DE TEJADA NO ES "ANECDÓTICA"

Además, subraya que la participación del exmagistrado no puede calificarse como "anecdótica" al argumentar que un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recoge que en un grupo de WhatsApp denominado 'Vacaciones y viajes', del que formarían parte los empresarios Joaquín Parra y Javier Pérez Dolset, así como Díez y Sáenz de Tejada, se habrían enviado 476 mensajes.

Según los investigadores, esta habría sido "la principal vía de comunicación empleada en lo que respecta a esta línea de actuación", y Biedma añade que además, de forma individual, el exjuez y Díez habrían intercambiado 176 mensajes.

Por otro lado, la magistrada vuelve a solicitar la testifical de Cintia Rocho, supuestamente vinculada a un grupo de Badajoz dedicado al narcotráfico, tras su declaración ante la Guardia Civil en la que aseguró que el exjuez le dijo que Biedma "era un puto grano en el culo y había que eliminarla".

Pedraz rechazó este testimonio, pero Biedma insiste en que es "necesario" para la investigación al destacar las conversaciones entre Rocho y Sáenz de Tejada, así como una nota en la agenda de Díez en la que apuntó "Jueza de Badajoz. La Celsa. Heroína o Gitano", que harían referencia a Rocho y otras personas vinculadas con el narcotráfico.

En uno de sus informes, la UCO también explicó la forma en que Sáenz de Tejada habría llegado hasta Rocho. Según los investigadores, tanto ella como otro de los testigos interrogados, Ángel Martín, conocido como 'El Gitano', habrían estado investigados por tráfico de drogas y delitos contra la vida y habrían "mostrado su disconformidad con las resoluciones adoptadas" en el marco de los mismos, lo que habría provocado que se hubieran quejado en un grupo de Facebook llamado "Independencia Judicial Badajoz".

Precisamente, a raíz de dichos comentarios, la UCO apuntó a que Sáenz de Tejada "habría tenido conocimiento de sus respectivos casos, interés que, a la vista de los hechos que posteriormente se suceden, se habría extendido a los instructores de los respectivos procedimientos. El exmagistrado se puso entonces en contacto con Rocho y le aseguró que "en Badajoz hay una mafia judicial", de acuerdo a los investigadores.

Posteriormente, la cuenta de Facebook identificada como José Fernández Rodríguez --cuya identidad real ahora Biedma pide identificar-- se puso en contacto con Rocho para hablarle sobre la necesidad de "hacer limpieza" en los juzgados de Badajoz, y que para ello se pusiera en contacto Martín, pero ella rechazó dichas actuaciones, añaden.