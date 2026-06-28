El juicio de 'Kitchen' afronta las últimas declaraciones de acusados con los interrogatorios de tres inspectores

Archivo - Plano general de los acusados del juicio de la 'Operación Kitchen'. - Pool - Archivo

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El juicio de la 'Operación Kitchen' afronta esta semana el final de las declaraciones de los acusados con los interrogatorios de los inspectores policiales José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Díaz Sevillano y José Luis Olivera, para quienes la Fiscalía Anticorrupción solicitó el archivo de la causa al no apreciar suficientes indicios de delito.

Serán los últimos acusados en declarar en el juicio sobre el presunto espionaje orquestado en 2013 por el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para robar información al extesorero del PP Luis Bárcenas y obstaculizar, supuestamente de ese modo, las investigaciones sobre la existencia de una contabilidad opaca en el seno del partido.

Está previsto que el tribunal de la Audiencia Nacional (AN) escuche a Fuentes Gago, Díaz Sevillano y Olivera entre el próximo lunes y martes a partir de las 10.00 horas en la sede de San Fernando de Henares (Madrid).

Aunque Anticorrupción solicita el archivo para los inspectores, la familia Bárcenas, que ejerce la acusación particular, reclama 41 años de cárcel para los tres, mientras que el PSOE y Podemos, que ejercen la acusación popular, abogan por penas que van desde los 32 años y cuatro meses hasta los 39 años de prisión.

Antes de Olivera, Díaz Sevillano y Fuentes Gago ya prestaron declaración el resto de acusados: el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino, el comisario jubilado José Manuel Villarejo, el exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas, el comisario Andrés Gómez Gordo y Sergio Ríos, exchófer del extesorero.

Al término de las declaraciones de los tres inspectores, el tribunal encargado del juicio, que está presidido por la magistrada Teresa Palacios, tendrá que decidir si reproduce en la sala las declaraciones de los acusados en el proceso de instrucción.

Una vez resuelta esta cuestión, el juicio entrará en la fase final, en la que quedarán pendientes los informes de la Fiscalía, las defensas y las acusaciones antes de que la magistrada dictamine que el proceso queda visto para sentencia, un hecho que podría darse en julio o incluso en septiembre, según indican fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

Finalizado este trámite, el tribunal dará por concluida la vista oral, que comenzó el pasado 6 de abril y en la que ha escuchado a más de 100 testigos, entre los que destacaron el propio Luis Bárcenas, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría o la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, entre otros.

Anticorrupción pide 15 años de cárcel para el exministro Fernández Díaz, su ex 'número dos' Francisco Martínez, el exDAO Pino y el comisario Gómez Gordo, mientras que eleva la petición hasta los 19 años de prisión para el comisario jubilado Villarejo. Reclama, asimismo, 12 años y cinco meses de cárcel para el chófer de Bárcenas y dos años y medio para el exjefe de la Unidad de Asuntos Internos.

No se ha sentado en el banquillo el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Enrique García Castaño, pieza clave en el juicio por haber liderado la unidad que llevó a cabo los seguimientos a la mujer de Bárcenas. El exmando policial fue exonerado por "incapacidad mental sobrevenida" tras sufrir un ictus en 2022.