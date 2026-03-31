Junqueras dice, sobre el frente de izquierdas, que ERC no dejará que nadie le imponga cómo de presentarse: solo faltaría

Archivo - El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián (d), mira al presidente de ERC, Oriol Junqueras. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha advertido hoy que ERC ya representa en Cataluña lo que defiende el frente de izquierdas que quieren organizar Podemos, incluido su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, y otros dirigentes de Sumar. Por ello, ha dicho respetar la forma en la que la izquierda quiera presentarse a las generales y ha advertido de que no dejará que nadie le imponga cómo debe presentarse a esos comicios: "en Cataluña se presenta ERC".

Junqueras se ha pronunciado así durante una entrevista en Tele 5, recogida por Europa Press, en la que ha sido preguntado por el acto que van a protagonizar el próximo día 9 de abril en Cataluña la eurodiputada Irene Montero, el Portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y Xavier Domenech para promover una alianza de izquierdas que se presente en las próximas elecciones generales.

El líder de ERC "seguramente" no acudirá a ese acto porque dice tener "muchos compromisos en la agenda, compromisos importantes" con la realidad social de Cataluña y con nuestra realidad municipal.

Eso no quita, ha añadido, para transmitir toda su "simpatía hacia todos los participantes, incluyendo a Xavi Domenech", con el que fue compañero en la universidad. De hecho, ha dicho respetar que otros partidos políticos se presenten juntos a las elecciones. Pero ha dejado claro que "en Cataluña quien se presenta es Esquerra Republicana".

Al ser preguntado sobre si esto significa que no ve con buenos ojos este proyecto, el presidente de ERC ha dicho: "al contrario, yo veo con muy buenos ojos todo aquello que represente que Esquerra Republicana sea Esquerra Republicana".

En este sentido, ha afirmado estar "seguro que lo que plantean es justamente lo que Esquerra Republicana ya representa" en Cataluña. Pero no apuesta porque su formación forme parte de ese frente de izquierdas porque ha insistido en que él está "encantado" de que ERC siga siendo Esquerra Republicana "como lo ha sido siempre durante 95 años de historia".

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Dicho esto, ha precisado que "si los partidos políticos españoles de izquierda, derecha, centro o cualquiera deciden presentarse por separado, juntos, mezclados, divididos, unidos o como quieran, pues que hagan lo que les parezca oportuno" ya que "ERC no le va a decir a nadie lo que tiene que hacer en su casa".

Y ha querido dejar claro que tampoco dejarán que nadie les "imponga" cómo deben presentarse ellos en la suya. "Con todo el respeto hacia todo el mundo. Solo faltaría", ha exclamado.

Al ser preguntado si había afirmado en los últimos días que él no fue a la cárcel --condenado por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017-- por Cataluña para que Ada Colau sea diputada en una lista de Esquerra, Oriol Junqueras ha espetado: "es una evidencia, yo creo que nadie puede ponerlo en duda". Junqueras ha insistido en que él apoya a Cataluña y no quiere opinar sobre lo que hacen los demás. "Más claro, el agua", ha concluido.