Junqueras: ¿Qué hago yo aquí? Asumir responsabilidades para que no lo haga nadie más

Publicado 14/02/2019 16:23:46 CET

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras ha asegurado hoy ante la Sala que le juzga en el Tribunal Supremo que él está allí para asumir las responsabilidades que le quieran atribuir para que no lo haga nadie más: "¿Qué hago yo aquí? Asumir las responsabilidades que se me quieran atribuir para que no las asuma nadie más, y para intentar explicar que estamos ante una cuestión que exige una solución política".

Junqueras ha hecho estas afirmaciones al término de su declaración, en respuesta a su abogado Andreu Van Den Eynde que le ha cuestionado por cuál era el significado de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI).

El significado, según Junqueras, era "dar cumplimiento al mandato de las elecciones del 27 de septiembre, que dieron una mayoría clara independentista y el mandato del referéndum del 1 de octubre, que se insertaba en voluntad dialogante y apelaba constantemente a buscar solución política de carácter multilateral que implicaba en primer lugar al Gobierno español".

"Y lo seguimos haciendo", ha continuado el presidente de ERC, para añadir: "¿Y sino qué hago yo aquí? Asumir responsabilidades que se me quieran atribuir para que no las asuma nadie más y tener la oportunidad de dirigirme, a todos ustedes y a los que nos siguen, para intentar explicar una vez mas que estamos ante una cuestión que exige una solución política avalada de algún modo por el voto de los ciudadanos y tiene que ser respetado".

Tras ello, y volviendo al discurso que ha utilizado de forma recurrente durante su casi hora y media de declaración, Junqueras ha incidido en que defender la independencia "no es delito", y con ese convencimiento actuó el Govern.