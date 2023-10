La Junta se desmarca de las palabras de García-Gallardo sobre inmigración

VALLADOLID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, se ha desmarcado de las palabras del vicepresidente, Juan García-Gallardo, ante la llegada más de 200 inmigrantes a Medina del Campo (Valladolid) y las circunscribe al ámbito "personal" o al del partido al que representa, Vox.

"La posición en esta materia la fija el presidente de la Junta de Castilla y León, la fija la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades y, por tanto, si hubiera otra opinión en esta materia hay que considerarla siempre en el ámbito de opiniones propias de partido o propias del ámbito personal", ha explicado Fernández Carriedo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

De este modo, ha eludido evaluar las palabras de García-Gallardo, quien hablaba en un vídeo difundido en la red social 'X' de "invasión migratoria", y ha defendido que en la difusión de ese mensaje no se han utilizados medios del Ejecutivo, por lo que ha insistido en que se trata de "opiniones que legítimamente pueda hacer cualquier partido político o cualquier persona".

En su intervención, el portavoz de la Junta ha defendido que Castilla y León es una tierra "solidaria" con otras autonomías como Canarias, epicentro de la crisis migratoria, al tiempo que ha abogado por "poner en el centro" a los "más vulnerables" que, en este caso, son los inmigrantes. "Su protección para la Junta de Castilla y León es siempre es lo primero, así lo vemos", ha relatado.

"Castilla y León es tierra de acogida, lo hemos sido, lo somos y lo seguiremos siendo", ha aseverado el portavoz, quien, no obstante, ha criticado que en este caso el Gobierno central ha actuado con "improvisación" y sin "transparencia" al no comunicar al Gobierno regional este traslado pese a tener competencias "importantes" sobre la situación como puede ser en Sanidad o Servicios Sociales, servicios en los que ya trabaja la Junta para ver qué se puede necesitar en el municipio pero que todavía no se ha concretado en el número de efectivos que tendrán que reforzar.

Para Fernández Carriedo esta labor se podría haber desarrollado de forma previa y con una planificación "eficaz" si el Gobierno hubiera informado a la administración regional y a la local del traslado de estos casi 250 inmigrantes al Balneario de Las Salinas de Medina del Campo (Valladolid).

"Si se nos hubiera anticipado con tiempo, podríamos haber tenido una información detallada y hacer un proceso de acogida como nos hubiera gustado, lo que tenemos hoy es la necesidad de actuar desde el momento presente, evaluar cuál es su situación, cuál es su estado antes de tomar una decisión y, por supuesto, pondremos todos los refuerzos que resulten precisos para atender estas circunstancias", ha relatado, tras lo que ha garantizado que se pondrán en marcha todos los medios necesarios para abordar esta "crisis migratoria".

En este sentido, ha vuelto a lamentar que no se informara de este traslado y ha relatado que la Junta conoció la situación por los medios de comunicación y fue ya por la tarde cuando la delegada del Gobierno, Virginia Barcones, puso en conocimiento de la consejera de Familia, Isabel Blanco Llamas, la situación en la respuesta a una llamada que ésta le realizó por la mañana.

Por último, en cuanto a la exigencia de PSOE y el procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, de cesar al vicepresidente por este vídeo ha afeado que el PSOE pide "ceses casi todos los días" y ha agradecido a Igea "la confianza otorgada durante 18 horas", tiempo en el que garantizó su trabajo en los pactos plantados por Mañueco.