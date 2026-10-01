Junts, en el 9 aniversario del 1-O: El resultado "sigue vivo y sigue obligándonos a no desfallecer"

Archivo - La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras (2i); el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont (2d), y el secretario general de Junts, Jordi Turull (1d), durante una reunión de la cúpula de Junts - JuntsxCat - Archivo

BARCELONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Junts ha celebrado este jueves el noveno aniversario del 1-O, cuyo resultado aseguran que "sigue vivo y sigue obligándonos a no desfallecer", y ha criticado que, tras este tiempo, la respuesta del Estado a la autodeterminación de Cataluña se ha basado en lo que califican de persecución, represión y criminalización.

"Más de dos millones de catalanes (hombres y mujeres, jóvenes y mayores, de todos los orígenes y de todas las ideologías) salieron a la calle, plantaron cara a la violencia del Estado y depositaron su voto en defensa de un derecho fundamental y de la independencia de Cataluña. El referéndum fue democrático, legítimo y vinculante", expresan en un comunicado.

Junts ha lamentado que nueve años después del 1-O la respuesta del Estado se ha centrado en la "represión y criminalización de quienes organizaron y defendieron el referéndum", la persecución judicial contra activistas y dirigentes independentistas y lo que consideran como negación sistemática de la autodeterminación del pueblo catalán.

Creen que la ley de amnistía está "encallada por la resistencia y la prevaricación de una parte del poder judicial" y han exigido el cumplimiento íntegro de la ley y la vuelta a la plena normalidad política de los condenados y los que se fueron del Estado, "de forma muy especial" para el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig.

Han aseverado que continuarán trabajando para "internacionalizar la causa catalana" y en el encaje como estado dentro de la Unión Europea, haciendo contactos para ganar el reconocimiento de la comunidad internacional.

Los posconvergentes reafirman que la independencia de Cataluña es "el único proyecto" que garantiza el futuro de la lengua catalana, el sostenimiento del estado del bienestar y la cohesión social.