Junts apoya que Sánchez explique en la Diputación del Congreso la entrada de buques marroquíes en aguas de Ceuta

Archivo - El diputado de Junts Josep Maria Cruset - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Junts ha expresado este viernes su apoyo a que el presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, comparezca en la Diputación Permanente del Congreso para dar cuenta de la entrada de buques de guerra en aguas de Ceuta.

El Gobierno ha reconocido que dos fragatas de la Marina Real de Marruecos navegaron sin pedir autorización por aguas de soberanía española coincidiendo con la entrada masiva de inmigrantes ocurrida los pasados 30 y 31 de julio.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido al presidente Sánchez que explique este asunto en la Diputación Permanente del Congreso, el único órgano parlamentario que permanece en pie tras la disolución de las Cortes.

En los pasillos de la Cámara Baja, el portavoz adjunto de Junts, Josep María Cruset, no ha ha querido pronunciarse sobre esta información pero sí ha apuntado que si Sánchez debería comparecer en la Diputación Permanente, ya que ha utilizado este órgano para sacar adelante los decretos de vivienda que no pudo aprobar en el Pleno.

A su juicio, si el Gobierno va a "aprovechar la mayoría alterada" de este órgano, "que no respeta lo que salió de las últimas elecciones", para sacar adelante esos decretos de vivienda, su presidente, Pedro Sánchez, debe también estar dispuesto a dar explicaciones sobre cualquier otro tema de actualidad.